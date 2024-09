Santo Stefano al Mare: divieto di sosta e circolazione per lavori in Via Giulio Cesare

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha emesso un'ordinanza che istituisce un divieto di sosta e circolazione provvisorio in Via Giulio Cesare (parte alta) e nella zona sterrata adiacente al campetto di Strada del Ponte Romano, a partire dalle ore 07:00 del 19 settembre 2024. Il provvedimento è legato a lavori di scavo per la posa di cavi telefonici eseguiti per conto di TIM. I veicoli parcheggiati nell'area saranno rimossi a spese dei proprietari.