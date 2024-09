Bussana: inaugurati l’Anno Accademico 2024-2025 e la nuova sede dell’Istituto Teologico Pio XI di Sanremo (Foto)

Sabato 14 settembre alle ore 10, presso il Santuario del Sacro Cuore di Bussana, è stata celebrata la Santa Messa di inaugurazione del nuovo Anno Accademico, presieduta dal Vescovo, mons. Suetta. Ha fatto seguito la benedizione della nuova sede dell’Istituto Teologico, in via Stefano Geva n. 8, sempre a Bussana e, alla fine, c’è stato un momento conviviale. Per l’occasione è stato presente il prof. P. José Fernández San Román, Decano della Facoltà di Teologica dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma, alla quale l’Università teologica di Sanremo è affiliata. Inoltre, erano presenti il dott. Pizzamenti, Vicario del Questore di Imperia, e i dott.ri Giovanna Negro e Alessandro Marenco, consiglieri comunali, in rappresentanza del Sindaco di Sanremo.

Nella stessa struttura è ospitata anche la scuola parentale diocesana “Carlo Acutis”, che vede aderire ad un progetto di istruzione parentale per la primaria e la secondaria di primo grado una decina di ragazzi, che lo scorso lunedì hanno iniziato con entusiasmo questa avventura (per informazioni contattare la mail scuoladiocesanacarloacutis@gmail.com ; sito internet: www.scuolacarloacutis.it ).

L’Istituto Teologico è aperto alla formazione e all’approfondimento per religiosi, religiose, sacerdoti, insegnanti, catechisti e per chi desidera conseguire un titolo accademico, riconosciuto anche civilmente, che abilita, fra l’altro, all’insegnamento della Religione nelle scuole.

Vengono attivati anche corsi intensivi e monografici, di approfondimento; le lezioni si possono seguire come studenti ordinari, o come uditori in presenza o a distanza. Ci si può iscrivere anche solo a un corso, o ad alcuni. Le iscrizioni rimangono aperte fino a sabato 5 ottobre.

Sabato 23 novembre, inoltre, ci sarà il Dies Academicus, aperto a tutti. La prolusione è affidata al teologo e biblista prof. Don Giuseppe De Virgilio, docente della Pontificia Università della S. Croce in Roma, ed è intitolata: “Giubileo 2025. Essere pellegrini di speranza nel contesto mondiale e ecclesiale odierno”. Nell’occasione verranno presentati il secondo numero della Rivista scientifica dell’Istituto, Studia Sancti Romuli, e i primi due volumi della collana scientifica Analecta Sancti Romuli, ossia gli atti della giornata studio di bioetica, svoltasi a Sanremo il 3 giugno 2023, e gli atti della straordinaria settimana teologico-biblica denominata “Festival Dei Verbum”, tenutasi sempre a Sanremo dal 28 agosto al 2 settembre 2023. Entrambi i volumi contengono interventi di spessore, a firma dei principali esperti delle materie trattate e saranno acquistabili nell’occasione o rivolgendosi alla Segreteria dell’Istituto.

L’Istituto organizza anche per quest’anno una proposta di formazione spirituale con quattro ritiri, che si rivolgono a religiosi, religiose, sacerdoti, insegnanti, catechisti, operatori pastorali vari, ma anche e specialmente ai giovani.

l primo di questi appuntamenti, un week-end di spiritualità, è previsto al Convento Domenicano di Taggia dal pomeriggio di sabato 21 settembre alla mattina di domenica 22 settembre 2024, con il Card. Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova.

Come preparazione immediata al Giubileo, poi, domenica 15 dicembre, a Sanremo, ci sarà nel pomeriggio uno speciale ritiro, predicato da Mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria.

In ringraziamento dopo il pellegrinaggio diocesano giubilare a Roma e in vista della Pasqua, domenica 30 marzo 2025 verrà proposto un ritiro sul tema “La misericordia ne I Promessi Sposi”, tenuto da Mons. Massimo Camisasca, Vescovo emerito di Reggio Emilia.

Il quarto appuntamento, che concluderà anche il ciclo di formazione dei Catechisti, che avrà per tema “La preghiera nel Catechismo della Chiesa Cattolica” (primo incontro: sabato 12 ottobre al mattino, con Mons. Simone Giusti, Vescovo di Livorno; secondo incontro: domenica 12 gennaio al pomeriggio, con P. Andrea Bello, Carmelitano e Biblista; terzo incontro: domenica 2 marzo al pomeriggio, con Dom Cassian Folsom, Benedettino e Liturgista), sarà dal pomeriggio del 1° giugno alla mattina del 2 giugno 2025, con la presentazione della preghiera del Padre Nostro.

Gli incontri formativi denominati tradizionalmente “PerCorso” sono organizzati dalla Diocesi attraverso l’Istituto Teologico. Ad entrata libera ed aperti a tutti, si terranno a Villa Giovanna d’Arco, presso il Salone della Curia Diocesana, alle ore 20.45 secondo questo calendario:

Mercoledì 6 novembre: “Giubileo ed Indulgenza: Anno Santo, confessione ed indulgenze”, con il prof. Don Juan José Silvestre, liturgista dell’Università di Navarra (Pamplona, Spagna);

Venerdì 22 e sabato 23: “Itinerario giubilare a Sanremo: catechesi con l’arte a partire dalle Basiliche papali di Roma”, con Suor Rebecca Nazzaro, guida esperta di Roma;

Mercoledì 11 dicembre: “Il significato del Giubileo. L’Anno Santo dalla Bibbia ai nostri giorni”, con il prof. Don Michelangelo Priotto, biblista dello Studium Biblicum di Gerusalemme;

Mercoledì 29 gennaio 2025: “Joseph Ratzinger: esponente del rinnovamento della teologia nel XX secolo”, con il prof. Don Santiago Sanz Sanchez, teologo della Pontificia Università della S. Croce in Roma;

Mercoledì 19 marzo: “Cristiani, Ebrei e Musulmani in Terra Santa: un dialogo e una convivenza oggi possibili?”, con il prof. Don Joaquin Paniello, teologo e filosofo dell’Istituto Polis di Gerusalemme.

Infine, l’Istituto Teologico di Sanremo, con il patrocinio della Fondazione Vaticana “Joseph Ratzinger-Benedetto XVI”, organizza per i giorni 1, 2 e 3 maggio 2025 un convegno teologico sulla figura di Ratzinger-Benedetto XVI, a vent’anni dalla sua elezione pontificia.

Il 16 novembre avranno inizio pure le lezioni del Dipartimento di Musica Sacra, con i seguenti corsi: Corso accademico di alta formazione in organista liturgico e direttore di coro-guida dell’assemblea; Corso pratico di: lettura dello spartito; organo liturgico; chitarra liturgica; canto liturgico. I corsi per il conseguimento del titolo sono strutturati in un biennio di materie teoriche e pratiche ed un anno di specializzazione, con lezioni al sabato pomeriggio e su appuntamento, da novembre a giugno. Al termine del triennio di studi verrà rilasciato un diploma accademico diocesano in alta formazione in musicologia liturgica, con specializzazione di organista liturgico o di direttore di coro e guida dell’assemblea. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 novembre. Le lezioni si terranno, sia in presenza che a distanza, il sabato pomeriggio.

