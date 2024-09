Scontro moto-auto: mobilitazioni di soccorsi a Bordighera (Foto)

Scontro tra una moto e un'auto a Bordighera. Un incidente stradale si è verificato, in mattinata, in via Vittorio Emanuele II nei pressi del distributore di benzina Ip.

Sul posto sono intervenuti la polizia locale, un'automedica e la Croce Rossa di Bordighera. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo, che, nella caduta, sembra aver riportato una rottura della clavicola sinistra e così è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la moto sia andata a scontrarsi con la macchina mentre quest'ultima stava svoltando in via Roseto. La polizia, che verificherà la dinamica dell'incidente, ha veicolato il traffico per permettere, in sicurezza, i soccorsi e per consentire al carroattrezzi dell'officina Merello di portare via il mezzo a due ruote coinvolto nel sinistro.