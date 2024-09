Speciale Weekend: ecco le nostre migliori proposte su cosa fare e dove andare in provincia di Imperia

Un appuntamento imperdibile questo fine settimana in provincia di Imperia è quello con l’Imperia International Sailing Weekle più conosciuto come le ‘Vele D’Epoca’ di Imperia. La manifestazione, iniziata giovedì scorso, si concluderà domani, domenica 15 settembre.



Anche quest'anno, le protagoniste dell'evento sono le eleganti imbarcazioni storiche, affiancate da un ricco programma che coinvolgerà l'intera città. Due le regate principali: le Vele D’Epoca 2024, riservate a barche d’epoca e classiche, spirit of tradition, repliche, big boat e classici IOR, e la Coppa Imperia 2024, che vedrà competere i leggendari 8mR, Classe Internazionale Otto Metri, celebri per essere stati classe olimpica da Londra 1908 a Berlino 1936.

L’evento ha aperto ufficialmente i battenti l’11 settembre con la cerimonia d’inaugurazione presso Calata Anselmi. Le regate dei primi due giorni tuttavia sono state annullate a causa delle proibitive condizioni meteorologiche. Quindi rimangono ancora due giorni di gare con partenza prevista sia oggi che domani alle ore 11. E si avvia verso la conclusione anche il programma degli eventi collaterali. Oggi si inizia alle 17.15 con la presentazione in Calata Anselmi di ‘Pillole di sicurezza della navigazione’ a cura della Capitaneria di Porto. Si prosegue alle 18, sempre in Calata Anselmi, con la presentazione dei libri ‘Gli Yacht che hanno fatto lo yachting’ e ‘Come si vince la Giraglia’ dello scrittore e fumettista Davide Besana. Come ormai da tradizione, la chiusura del sabato è dedicata allo spettacolo pirotecnico, con i fuochi d’artificio a ritmo di musica che illumineranno il bacino portuale di Borgo Marina. L’inizio dello spettacolo è in programma alle ore 22.45. I punti di vista consigliati sono: Molo San Lazzaro, Banchina Medaglie d’Oro e il Parco Urbano.

Domani (ultimo giorno) alle 10 è in programma la Grande Parata. La premiazione e cerimonia di chiusura è prevista alle 17.30.

Una volta che si è a Imperia consigliamo anche di visitare Villa Grock, Villa Faravelli e il Museo Navale che osserveranno aperture ad hoc proprio nei giorni della manifestazione.



Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica rock è il ‘Sanremo Rock & Trend Festival’, evento musicale che si rivolge ad artisti, duo o gruppi italiani emergenti della scena rock, indie, alternative, pop rock, che vedrà questa sera la finalissima al teatro Ariston della città dei fiori (ingresso 10 euro). Alla finalissima, saranno 6 i finalisti per Sanremo Rock e 6 per Sanremo Trend, i quali si contenderanno la vittoria della 37ª edizione. La giuria sarà composta da nomi illustri del panorama musicale italiano, tra cui Pino Scotto, Fabrizio Simoncioni, Danila Satragno, Ettore Diliberto e Giulia Giampietro. La serata sarà presentata da Gabriele Bròcani, noto speaker radiofonico di Radio Uno Rai, Isoradio e Radio Uno Sport. L’inizio della serata è previsto per le 20.30: tra i partecipanti, la band Dramalove, vincitrice di Sanremo Rock 2023, e Beatrice Zoco, vincitrice di Sanremo Trend.

Per i più esigenti in tema di cultura da non perdere è Soleá’, il Festival della Cultura Mediterranea, con l’highlight ‘Un Milione di Mondi’ in programma ancora oggi e domani a Sanremo. A Battiato, personalità fra le più libere e originali della cultura italiana, è dedicato l’omaggio in programma questa sera alle 21.00, presso il Club Tenco (ex magazzini della ferrovia).

‘Al suono di cavigliere del Katakali’ è la performance, in anteprima assoluta, che esplora fra parole e musica il suo geniale percorso, dalla Sicilia – terra d’incontro fra popoli e culture, confine fra Europa, Africa e Oriente – alla scoperta di terre lontane e luoghi iconici: il Café de la Paix e la Prospettiva Nevskij, Venezia e Istanbul, l’Afghanistan e la Cina. Le parole sono quelle di Stefano Senardi, produttore discografico e amico di lunga data del Maestro, e di Jacopo Tomatis, musicologo e critico de ‘Il Giornale della Musica’. Invece la musicista e cantautrice Giua e la violinista Anaïs Drago rivisiteranno le canzoni che restituiscono la visione di Battiato dell’Oriente.

Soleá continua domani con un doppio appuntamento con Syusy Blady, artista fra le più poliedriche del mondo dello spettacolo. La sera di domenica, alle 21.00 al Club Tenco, l’attrice e conduttrice televisiva porterà in scena ‘Il mio ‘Milione’. Syusy Blady come Marco Polo’: una gustosa ricognizione dei suoi viaggi che ripercorre alcune delle innumerevoli tappe del lungo viaggio di Polo. Nel pomeriggio della stessa giornata, alle 18.00, nella Sala Consiliare del Museo Civico, dialogherà con la giornalista Angela Calvini nel talk ‘In viaggio con il telecomando’, dedicato alla narrazione televisiva del viaggio e del turismo. Tutti gli appuntamenti di Soleá sono a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione: 393 8753637 (telefono e WhatsApp).

Passiamo ora a segnalare alcuni spettacoli musicali e teatrali. Questa sera, dalle ore 21 e ad ingresso libero, Simone Alessio in arte Garibaldi e Chiara Ragnini si esibiranno nella splendida cornice di Piazza Massone a Diano Castello nella serata intitolata ‘Canta, Autore!’: un viaggio fra gli inediti dei due artisti, entrambi al lavoro sui rispettivi nuovi album, arricchito da omaggi ai grandi cantautori italiani. I due si altereranno e condivideranno il palco, insieme anche a Fabrizio Sodaro alla chitarra, impreziosendo la serata con le loro personali reinterpretazioni di alcune fra le più belle canzoni di Fabrizio De Andrè e Gino Paoli fino ad arrivare a Franco Battiato e Antonello Venditti. L'ingresso alla serata è libero: i posti a sedere sono limitati e disponibili fino ad esaurimento posti. Inizio concerto ore 21.

‘Attra Versa Menti Obliqui’ è il titolo dello spettacolo in programma questa sera nella splendida location del Castello dei Doria di Dolceacqua. Ad esibirsi sul palco il neonato connubio artistico culturale tra il gruppo teatrale di Liber Theatrum, le ormai famose Black Widow e l’Urban Theory School di Vallecrosia con il gruppo di giovanissimi dei Peekaboo. Una serata di teatro e danza per un viaggio nelle contraddizioni e ingiustizie del mondo moderno e contemporaneo, dove ricchezza di pochissimi e povertà di tanti, troppi, sono sempre più evidenti e marcate. Dove fame da un lato e sprechi ingiustificati dall’altro non trovano mai fine. Dove guerra e pace si alternano e mescolano ogni giorno di più. Un messaggio universale proposto in modo originale valorizzando al meglio in particolare la presenza di 20 giovani ragazze di Black Widow, sempre più baciate dalla notorietà dopo essere andate innanzitutto in finale nel 2021 nella trasmissione televisiva ‘Italia’s Got Talent’ seguendo le orme proprio degli Urban Theory che in quella gara nel 2019 avevano stupito e impressionato tutti (ingresso 15 euro).

Domani alle ore 21 nella Basilica di San Giovanni a Oneglia si terrà il concerto titolo ‘Magnificat BWV243’ di Johann Sebastian Bach per soli coro e orchestra con Selva Armonica Liceo Pertini Chamber, direttore Luca Franco Ferrari. Nella prima parte verranno eseguite composizioni organistiche di Bach e Gaetano Amadeo. Ingresso a offerta libera.

Molto spazio questo fine settimana è dedicato allo sport con numerose iniziative in programma: oggi a Vallecrosia, Ospedaletti, Arma di Taggia e domani a Bordighera e a San Lorenzo al Mare. Per leggere nel dettaglio le attività proposte vi rimandiamo alla nostra Agenda Manifestazioni.



Quest’oggi è anche la Giornata Internazionale dell’Osservazione della Luna promossa dalla NASA (National Aeronautics and Space Administration). Nella nostra provincia tre sono gli eventi sono in programma a partire dalle 21: a Bordighera e a Ospedaletti sul piazzale al mare e al Parco della Torre Gallinaro di Cipressa.



Concludiamo con la proposta di due sagre oggi e domani: quella dello Stoccafisso a Badalucco e quella della Pansarola & Zabaione ad Apricale. Mentre domani la Sagra dei Barbagiuai a Camporosso.

A poche ore dal 52° Festival dello Stoccafisso di Badalucco nel paese si respira già un’aria internazionale e si guarda alla possibile candidatura futura dello stoccafisso a patrimonio UNESCO. Questo Festival, radicato nella leggenda e nella storia del borgo della valle Argentina, celebra ogni anno la resistenza storica della comunità all’assedio dei Saraceni. Oltre 2000 persone sono attese piccolo borgo per assaporare l’autentica ricetta dello ‘Stoccafisso alla badalucchese’ che sarà distribuito nella giornata di domenica 15 settembre, in piazza Marconi, piazza Umberto Eco e piazza Gaetano Rodi, a partire dalle 11, al termine della cerimonia di inaugurazione. Un ‘antipasto’ di questa 52ª edizione si potrà assaporare già nella Tavola Rotonda in programma oggi alle 17 in piazza Umberto Eco dove si incontreranno i rappresentanti delle istituzioni locali insieme ai rappresentanti delle delegazioni da Norvegia, Marche e Veneto.

Domani dalle 15, nella suggestiva piazza del Borgo di Apricale, si svolgerà la 61ª edizione della tradizionale Sagra della Pansarola e Zabaione. La pansarola, dolce tipico del borgo nell’entroterra del Ponente ligure, è da consumare affogato nello zabaione caldo. Anche lo scrittore William Scott nel suo ‘The Riviera painted and described’, pubblicato a Londra nel 1907, parlando di Apricale cita le pansarole e ne descrive la preparazione. L'evento verrà preceduto questa sera dalle 20.30 dagli spettacoli di Mauro Vero e Roberta Moschella.

Un piatto tipico di Camporosso, il raviolo ripieno di zucca, si potrà degustare alla sagra dei barbagiuai che è in programma domani, dalle 14.30 presso il Palatenda in località Bigauda. Animeranno l'evento, giunto ormai alla 62esima edizione, lo stage di Congò alle 15 e Bal folk con i QuBa Libre alle 16. L'ingresso è libero.

Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo