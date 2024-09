Pompeiana: l'Associazione Praugrande e il Comune aderiscono a "Puliamo il Mondo" per la tutela del territorio

Domenica 22 settembre 2024, l'Associazione Praugrande, in collaborazione con il Comune di Pompeiana, parteciperà all'iniziativa "Puliamo il Mondo", promossa da Legambiente. Si tratta di un appuntamento che mira alla tutela dell'ambiente, sensibilizzando i cittadini sull'importanza della pulizia e della cura del territorio.

Il ritrovo per i volontari è fissato per le 9:30 in piazza della Chiesa a Pompeiana, da dove partirà la giornata di pulizia. L'evento sarà dedicato alla raccolta dei rifiuti lungo un tratto della strada che collega San Bernardo a Cipressa, incluse le aree pic-nic situate lungo il percorso.

Questa iniziativa rappresenta un importante momento di collaborazione tra la comunità e le istituzioni locali, con l'obiettivo di preservare l'ambiente naturale della zona, promuovendo il rispetto e la salvaguardia del territorio. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare attivamente.