Bordighera: dispote alcune limitazioni al traffico in occasione della Festa dello Sport

Il Comune di Bordighera informa che, in occasione della “Festa dello Sport” in programma domenica 15 settembre 2024 dalle 10 alle 17 in centro città, sono stati disposti i seguenti provvedimenti.

Dalle ore 06.00 fino a termine manifestazione, incluse le operazioni di sgombero:

• in corso Italia nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele e corso Europa, saranno istituiti il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione degli operatori interessati alla manifestazione, dei mezzi di Polizia, Soccorso e Nettezza Urbana. I proprietari di autorimesse che si trovano all’interno dell’area della manifestazione potranno entrare ed uscire da Via Canova ad una velocità massima di 10 Km/h, su indicazione degli addetti alla sicurezza.

• in piazza Eroi della Libertà (lato levante) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. L’area dovrà essere delimitata per la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione; i residenti e i possessori di garage ed autorimesse potranno accedere nell’area della manifestazione su indicazione e scorta degli addetti alla sicurezza, esclusivamente per raggiungere le autorimesse.

• in piazza Eroi della Libertà (lato ponente) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per permettere la sosta ai mezzi degli organizzatori.

• in via Alla Posta (percorso lato mare) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata al fine di consentire il doppio senso di marcia sulla stessa carreggiata, con uno spazio riservato agli utenti della palestra sita nell’ex scalo merci.