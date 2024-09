Vallecrosia, al via la riqualificazione del parcheggio 'Goso': gatti sfrattati dalla colonia felina (Foto e video)

Gatti sfrattati dalla colonia felina collocata nel parcheggio dietro alla farmacia Goso a Vallecrosia. Una decisione presa dal Comune in vista dell'inizio dei lavori di riqualificazione che sono previsti, a breve, per realizzare oltre 300 posti auto con tettoie fotovoltaiche, aree verdi e la ciclabile.

Un progetto innovativo e green che, però, per essere realizzato potrebbe creare disagi ai gatti che vivono in quell'area da tanti anni. "I servizi sociali martedì mi hanno contattato e detto: 'dovete andare via'" - racconta Anita Peña Delgado, responsabile della colonia felina - "Ho tempo fino al 16 settembre per trovare un nuovo posto per i felini. Mi hanno dato solo una settimana per sgomberare l'area. Speravo che nel nuovo progetto venisse inserito anche uno spazio dedicato ai gatti o che il Comune, sapendo che non saremo potuti restare, mi avrebbe indicato un altro spazio, anche piccolo, in cui poter trasferire i gatti e, invece, non mi hanno dato alternative, come era successo in passato, mi hanno semplicemente detto di andare via".

La colonia felina è stata censita in base all'articolo 8 della legge regionale 22 marzo 2000 n. 23 'Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo'. "E' una colonia che ospitava ventisette gatti anche se adesso ve ne sono solo tre ma comunque non è facile trovare una sistemazione nuova e adatta" - sottolinea Anita che, da vent'anni, ogni giorno dedica un po' del suo tempo per prendersi cura dei gatti di Vallecrosia - "Le persone che fanno quello che faccio io sono già piene di gatti e gattini e, perciò, non hanno posto. Ho chiesto anche al gattile ma per il momento non ho ricevuto una risposta. I gatti vivono qui da sette-otto anni. Sono nati qua, li ho fatti sterilizzare quando avevano cinque-sei mesi e sono reduci dell'avvelenamento che si era verificato qualche anno fa e per colpa del quale ne erano morti quindici".

I gatti della colonia sono protetti e sottoposti a controllo in collaborazione con volontari zoofili che la gestiscono. "Quando sono venuta per la prima volta qui, tramite l'allora assessore Monica Barra, che ha fatto molto per gli animali, vi erano ventisette gatti. All'epoca era ancora una proprietà privata, c'erano le serre e i proprietari mi avevano concesso il permesso di venire per sfamarli visto che erano pelle e ossa. Era una colonia grande e vi era solo un tedesco senzatetto che gli dava da mangiare" - ricorda - "I gatti sono rimasti anche quando hanno tolto le serre e hanno spianato per fare il parcheggio e così gli ho sempre dato da mangiare in un angolino. Poi mi è stato permesso di fare questa casetta e ora hanno un luogo tutto loro in cui poter dormire e mangiare tranquillamente al riparo dalle intemperie. Il parcheggio che è stato realizzato ha influenzato molto le abitudini dei gatti perché ora sono sempre o intorno alla casetta o qua dietro, si mettono negli angolini, non girano più liberamente come prima. Comunque qua stanno bene, si sono adattati, hanno la loro libertà e loro casa".

A riguardo il vicesindaco Marilena Piardi rassicura: "A breve inizieranno i lavori ma al momento non riguarderanno l'area in cui si trova la colonia felina. I lavori nell'area in questione probabilmente inizieranno tra quattro o cinque mesi e, perciò, fino ad allora i gatti potranno rimanere dove sono. Nel frattempo, cercheremo insieme una nuova collocazione provvisoria per poi trovare una soluzione definitiva quando il parcheggio sarà terminato. Durante i lavori i gatti, per esempio, potrebbero essere ospitati dal gattile di Ventimiglia. Non c'è, quindi, al momento il bisogno di uno sfratto urgente".