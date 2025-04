Maltempo, Vallecrosia autorizza l'accensione posticipata degli impianti di riscaldamento

Vallecrosia autorizza l'accensione posticipata degli impianti di riscaldamento, di impianti termici, di distribuzione e utilizzazione di calore negli edifici pubblici e privati fino al 27 aprile con un limite massimo di quattro ore al giorno su tutto il territorio comunale.

Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco pro tempore Marilena Piardi vista la situazione meteorologica e climatica dell’attuale stagione primaverile caratterizzata da una grande variabilità che non consente di avere negli ambienti di abitazione temperature idonee alla soglia di benessere. Nel corso dei prossimi giorni sono, infatti, previste condizioni di maltempo su Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria a causa di una circolazione depressionaria “bloccata” ad Ovest dell'Italia che insisterà per molti giorni tra cui anche nel giorno di Pasqua, provocando, tra le altre cose, la diminuzione delle temperature nei valori massimi.

Pur essendo le temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali del periodo, molti sistemi edificio/impianto non consentono di ottenere temperature ambientali che garantiscano un adeguato comfort climatico e visto che in Comune sono pervenute numerose richieste per sollecitare la proroga dell’accensione degli impianti termici da parte di varie categorie di cittadini, soprattutto anziani o in condizioni precarie di salute, che lamentano disagio nelle ore più fredde della giornata è stato così deciso di tutelare, in particolar modo, la salute delle fasce più deboli della cittadinanza.