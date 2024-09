Uno speciale ‘UnoJazz&Blues’ da Sanremo su Rai 2: domani in seconda serata con Claudio Guerrini

Domani, in seconda serata su Rai2, andrà in onda uno speciale condotto da Claudio Guerrini dedicato a una manifestazione che nel corso degli anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati del mondo delle sette note: "UnoJazz&Blues Festival".

Si tratta di un evento che raduna cultori e artisti di fama internazionale per celebrare insieme la magia della musica. Quest'anno, per la prima volta, il festival sbarca sul piccolo schermo, proponendo esibizioni di artisti del calibro di Stacey Kent, Mike Stern, Paolo Fresu, Francesco Cafiso Quartet, Jany McPherson e Fabio Treves accompagnato dalla sua storica band.

“Sono davvero felice, e anche un po’ emozionato, per essere stato scelto come conduttore di questa prima edizione televisiva dell’ UnoJazz&Blues Festival di Sanremo. Sarà davvero una serata ricca di talenti e di forti vibrazioni, perché il jazz e il blues sono più che generi musicali, rappresentano vere e proprie forme d’arte in grado di raccontare in modo assolutamente unico storie di vita, di passioni e di libertà- racconta Claudio Guerrini, aggiungendo -Spero di poter contribuire a veicolare queste emozioni attraverso curiosità e aneddoti sui grandi musicisti protagonisti di questa edizione. Una piccola anticipazione: i telespettatori avranno l’opportunità di ascoltare il capolavoro ‘This is not America’ di David Bowie in una versione strabiliante e mai sentita prima. Vorrei concludere facendo i miei più sinceri complimenti alla TV di Stato per aver scelto di dedicare una serata a un evento di così alto prestigio”.

Il progetto targato Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, nato da un’idea di Walter Lagorio, vanta la regia di Dimitri Cocciuti, la direzione artistica di Massimo Cotto e vede coinvolti come autori Sacha Lunatici, Tommaso Martinelli e Luigi Miliucci. Direttore di produzione è Mara De Scalzi mentre la direzione esecutiva è a cura di Enrica Corsi.