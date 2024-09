Da oggi Imperia è la capitale degli yacht d’epoca, riflettori accesi sulle signore del mare (Foto)

E’ sicuramente l’eco di Luna Rossa, impegnata all’America’s Cup di Barcellona, a rendere ancor più attraente l’atmosfera che da oggi a domenica si vivrà in Calata Anselmi ad Imperia. Imperia si appresta, nel pomeriggio, ad issare le Vele sulla venticinquesima edizione dell’International Sailing Week che quest’anno ha portato novità importanti. Dal 2025, con cadenza biennale, arriveranno le Classic Boat.

Protagoniste dell’evento, in programma sino a domenica, sono sicuramente due regate principali, la Coppa Imperia 2024, riservata ai mitici 8mR, Classe Internazionale Otto Metri (classe olimpica dal 1908 al 1936), e le Vele D’Epoca 2024, la regata dedicata alle barche d’epoca e classiche, agli spirit of tradition, le repliche, le big boat e ai classici dello IOR. Più di 50 gli scafi pronti a dare spettacolo in mare; 50 vecchie signore del mare anche profondamente diverse tra loro. Dunque per Imperia il raduno rappresenta un’occasione rara non solo per poter ammirare pietre miliari della nautica, ma anche per coglierne l’evoluzione e le mutazioni, sia progettuali, sia filosofiche.

Un evento quindi che sarà una buona occasione per tanti appassionati. Riflettori puntati su Nautor Swan che ha confermato di aver lanciato un nuovo progetto destinato a celebrare l’heritage del brand, la flotta Swan Classic, composta dagli scafi firmati Sparkman & Stephens, German Frers e Ron Holland. Venendo al cerimoniale di oggi l’apertura è prevista alle 17.30, presso Calata Anselmi. Dal 12, il via delle regate, con un programma destinato a protrarsi fino a domenica 15, con un massimo di 8 prove da disputarsi.

Due, le regate che potremo vedere. Da una parte, infatti, la Coppa Imperia 2024, destinata ai mitici 8 Metri Stazza Internazionale; dall’altra, la Vele d’Epoca 2024, sempre più ricca in partecipazioni, vista l’aggiunta delle Classic IOR introdotta con la scorsa edizione. Partenza delle regate, le ore 11 di ogni mattinata, tanto di gran parata alle 10 di domenica, prima delle ultime prove previste, proprio nella giornata di chiusura della manifestazione. Non solo eventi in acqua, però, perché Imperia International Sailing Week sarà composta anche da diversi eventi collaterali destinati a coinvolgere il pubblico, la cittadinanza e tutti i regatanti.

Giochi, spettacoli ed eventi, tra cui la partecipazione di Besana a presentare due dei suoi recenti libri, saranno infatti il fil rouge che unirà regate e “festa” in questa 5 giorni dedicata alla vela. Il programma completo si trova su https://www.veledepoca.com/