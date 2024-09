Bordighera: conferimento rifiuti spostato nella piazzetta di via Canova spostati nella zona della 'piccola velocità'

Domani, giovedì 12 settembre, i contenitori per il conferimento rifiuti presenti nella piazzetta di via Canova a Bordighera (dietro l'Istituto Intesa Sanpaolo) saranno spostati nella zona della 'piccola velocità'; quelli in esubero rispetto alle esigenze del servizio saranno impiegati in altre aree della Città sulla base delle necessità registrate.

"La decisione è stata presa per ragioni igienico-sanitarie, in quanto nella zona si sono spesso registrati spiacevoli episodi di abbandono di rifiuti fuori dai contenitori. In questo modo inoltre daremo nuovamente dignità e decoro a una piazzetta molto frequentata, vicino ad un'area gioco." Dichiara l'Assessore Allavena. “E’ importante sottolineare che saranno spostati solo i contenitori riservati agli esercizi commerciali; i privati potranno continuare a fare la raccolta differenziata conferendo nell'isola ecologica informatizzata che è già presente nella piazzetta e che deve essere utilizzata con la tessera sanitaria".

“Preannuncio infine che alla 'piccola velocità' saranno installate alcune paratie in legno, come in Piazzale del Capo, per nascondere alla vista i contenitori. L’Ufficio Tecnico sta predisponendo il relativo progetto” conclude l’Assessore.