Sanremo: previste risorse per 500mila euro per le agevolazioni alla Tari per persone disagiate

Un incremento di risorse che sfiora i 500 mila euro destinate a finanziare le agevolazioni Tari per i contribuenti residenti che versano in comprovate condizioni economiche-sociali disagiate: è quanto approvato ieri dalla Giunta comunale su impulso dell’assessore all’ambito sociale Fulvio Fellegara (con funzioni di vicesindaco).

Nello specifico, è stato deliberato:

- di approvare la somma di 150 mila euro da attribuire, secondo condizioni e requisiti ISEE, agli utenti meritevoli di particolare tutela;

- di aggiungere a tale somma l’importo di 340 mila euro derivato dalle economie registrate nell’assegnazione delle corrispondenti agevolazioni 2023 (questi ultimi fondi confluiranno in uno specifico avanzo vincolato per essere ristanziato sull’esercizio 2025)

“Lo scopo di quest’operazione – dichiara Fellegara – è di sostenere il più possibile quei contribuenti che versano in documentato stato di disagio economico-sociale. Provvederemo a realizzare un apposito bando che verrà poi pubblicato sul sito web del comune e che risponderà a specifici criteri, quali l’attestazione ISEE e l’entità e la tipologia del nucleo familiare, con particolare riferimento alla presenza di minori. L’informativa sul bando raggiungerà tutti gli utenti e sarà allegata alle bollette Tari al momento della consegna”.