Imperia, assegnati due nuovi funzionari alla questura, sono Flavio Buffa e Edoardo Maria Rovere

Assegnati due nuovi funzionari alla questura di Imperia. Il vicequestore aggiunto Flavio Buffa sarà il nuovo capo di gabinetto e portavoce del questore Andrea Lo Iacono.

Il commissario capo Flavio Buffa è laureato in giurisprudenza nel 2009 presso l’Università degli studi di Genova, ha frequentato il 102° corso di formazione per commissari presso la scuola superiore di polizia, al termine del quale è stato assegnato alla questura di Alessandria dove ha ricoperto per tre anni l’incarico di dirigente della Digos. Dal 2017 è stato questura di Torino come dirigente della sezione antidroga della squadra mobile, l’anno successivo è stato assegnato alla questura di Foggia come dirigente Digos. Dopo una breve esperienza alla segreteria del dipartimento di pubblica sicurezza a Roma, dal 2019 a aprile 2024 è stato il dirigente del centro operativo polizia stradale di Genova.

Edoardo Maria Rovere è laureato con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Genova, dopo aver completato gli studi, ha svolto per la durata di diciotto mesi il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 alla procura generale presso la Corte d’Appello di Genova conseguendo altresì l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Nel 2020 ha conseguito un master universitario di II livello in diritto penale dell’impresa all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2021 è risultato vincitore del concorso per 130 commissari della polizia di stato indetto con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - del 25 marzo 2021, frequentando così il 111° corso di formazione per commissari presso la scuola superiore di polizia. Nell’ambito di tale periodo formativo ha conseguito, presso l’Università La Sapienza di Roma, un master universitario di II livello in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza.

Il questore Lo Iacono nei giorni scorsi ha dato il benvenuto anche al nuovo dirigente del centro di cooperazione polizia e dogane, il commissario capo della polizia di stato Matteo Cuppone assegnato al termine della frequenza del 112° corso di formazione per commissari presso la Scuola Superiore di polizia. Nell’ambito di tale periodo formativo ha conseguito altresì, presso l’Università La Sapienza di Roma, un master universitario di II livello in diritto, organizzazione e gestione della sicurezza.