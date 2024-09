Ventimiglia, Fondo Antico dell'Aprosiana: stanziati fondi per il restauro di oltre 100 volumi preziosi

“La Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, ha informato l'Amministrazione dell'ottenimento da parte della superiore Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'autore, di un primo finanziamento – dichiara l’Assessore alla Cultura Serena Calcopietro - per procedere alla redazione di progetti di restauro, da effettuarsi su alcuni volumi del prestigioso patrimonio nel Fondo Antico dell'Aprosiana. Con una successiva comunicazione, la stessa Soprintendenza comunicava inoltre l'ottenimento di un finanziamento per procedere a specifici progetti di restauro sui ben 110 unità bibliografiche tra volumi a stampa antichi e manoscritti deteriorati a cura della Dott.ssa Colombano.”

A seguito di un attenta analisi dei volumi da restaurare a cura dell'Ufficio Biblioteca, in collaborazione con l'Istituto Internazionale di Studi Liguri, il Sindaco On. Flavio Di Muro ha informato la Soprintendenza di aver stanziato la somma di 5.000,00 € da destinare, alla successiva tipologia di intervento, ovvero per i servizi di restauro fisico di una prima tranche di volumi del Fondo antico, particolarmente danneggiati, presenti nell'elenco inviato in Soprintendenza.

Fra i volumi di pregio che necessitano di urgenti interventi spiccano, oltre a numerosi testi dei secoli XVI e XVII, i cataloghi Rossi e Rolando, che rappresentano la prima forma di catalogazione inventariale del patrimonio esistente nel Fondo Antico dell'Aprosiana dell'epoca moderna.

L'Amministrazione intende quindi in tal modo perseguire alla tutela e valorizzazione del prezioso patrimonio esistente, con l'auspicio che possa sempre più essere apprezzato, non solo dai residenti ma altresì dai numerosi turisti. L'attenzione della Soprintendenza rivolta al patrimonio documentale presente nel Fondo Antico, dimostra quanto sia fondamentale, il perseguimento negli anni a venire dell'opera di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio storico e culturale.