Arma di Taggia: incuria negli spazi adiacenti alle scuole medie, preoccupazione tra le mamme "I bimbi possono farsi male" (Foto)

In viale delle Palme ad Arma di Taggia, il giardino-parco ricreativo vicino alle scuole medie è attualmente chiuso a causa dei lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico. Una situazione che ha costretto i bambini a spostarsi per giocare in aree adiacenti alla scuola, le quali, secondo alcune segnalazioni, non sarebbero adeguatamente curate, creando un potenziale pericolo per i più piccoli.

La preoccupazione è stata sollevata da un gruppo di mamme della zona, che ha espresso la necessità di un intervento da parte del Comune di Taggia. Le madri denunciano l’incuria della zona alternativa in cui i bambini si ritrovano per giocare a pallone o per trascorrere il tempo libero. "Erbacce, sporcizia e mancanza di manutenzione - hanno detto - rendono l’area meno sicura e poco accogliente, aumentando il rischio che i ragazzi possano farsi male. Inoltre, l'area dove si ritrovano i nostri figli a giocare si affaccia direttamente sui locali scolastici".

"Una situazione a cui mettere mano il prima possibile": è questa la richiesta dei genitori che arriva a pochi giorni dall'inizio delle scuole.