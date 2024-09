Incuria negli spazi delle scuole medie? Il Comune di Taggia non ci sta: "La pulizia era già in programma per la riapertura delle scuole" (Foto)

In risposta alle segnalazioni di un gruppo di mamme che avevano espresso preoccupazione per lo stato di incuria della zona adiacente alle scuole medie di Arma di Taggia, il Comune ha replicato, sottolineando che i lavori di manutenzione dell'area sono già previsti e saranno completati entro l'inizio dell'anno scolastico, come da programma.

Le mamme avevano lamentato la scarsa cura del verde, che rendevano lo spazio poco sicuro. A fare chiarezza è intervenuto il vicesindaco di Taggia, Espedito Longobardi: "L'area in questione viene utilizzata dai bambini per la ricreazione solo ed esclusivamente durante l'orario scolastico", afferma. "Ovviamente, essendo un'area destinata agli spazi esterni della scuola, avevamo già programmato di ripulirla entro il giorno della riapertura (il 16, ndr). Il maltempo di questi giorni ha portato un accumulo di foglie in più, ma non si può parlare di degrado. Bisogna darle una sistemata, ma lo sapevamo e lo faremo in questi giorni".

Non solo. Nei giorni scorsi qualcuno si è introdotto nell'area di cantiere per bivaccare, ma grazie al tempestivo intervento delle forze comunali, l'area è stata ripristinata e messa in ordine. "Al di fuori della scuola, gli spazi sono tutti curati, poiché abbiamo deciso di eseguire interventi scaglionati in vista della riapertura delle scuole," ha aggiunto Longobardi. L'Amministrazione comunale ha inoltre ribadito il proprio impegno a mantenere le aree pubbliche sicure e in buono stato, in particolar modo quelle frequentate dai giovani, e invita i cittadini a segnalare eventuali disagi, affinché possano essere affrontati tempestivamente.