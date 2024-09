Saltata la visita del Presidente della Repubblica a Sanremo ed Imperia: è morta la nipote Maria

E’ stata la scomparsa della nipote, Maria Mattarella, 62enne malata da tempo, a far saltare la visita del Presidente della Repubblica a Sanremo ed Imperia, che era stata fissata per giovedì prossimo.

A poche ore dal suo previsto arrivo a Sanremo ed Imperia era infatti rimbalzata la notizia della rinuncia del Capo dello Stato per giovedì prossimo, quando alle 11 Mattarella doveva essere nella città dei fiori per la tavola rotonda all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e, poco dopo ad Imperia, per l’inaugurazione del teatro Cavour.

Maria Mattarella era un avvocato, aveva 62 anni ed era figlia dell'ex Presidente della Regione siciliana Piersanti, ucciso dalla mafia il 6 gennaio 1980. Ex capo legislativo della Regione, Maria Mattarella era stata battezzata dallo zio, il Presidente della Repubblica.