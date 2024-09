Salta la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Sanremo ed Imperia

A poche ore dal suo previsto arrivo a Sanremo ed Imperia è purtroppo saltata la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Problemi personali del Capo dello Stato, infatti, lo trattengono a Roma e, quindi, giovedì prossimo alle 11 Mattarella non sarà nella città dei fiori per la tavola rotonda all'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e nemmeno, poco dopo ad Imperia per l’inaugurazione del teatro Cavour.

L'appuntamento a Sanremo si svolgerà ugualmente ma senza la presenza del Capo dello Stato, mentre l'inaugurazione del Teatro Cavour è stata invece rimandata. Per quanto riguarda quello di Sanremo ci sarà comunque il Sindaco, Alessandro Mager e l'evento sarà aperto dal messaggio del Presidente, pronunciato a suo nome dal Consigliere Gianfranco Astori. Davvero un peccato, visto che l’evento rappresentava non solo un onore per Sanremo ed Imperia, ma anche un riconoscimento del ruolo della città e delle sue istituzioni sulla scena internazionale.

“Apprendiamo con dispiacere la perdita di Maria Mattarella - ha detto il sindaco di Imperia, Claudio Scajola - nipote del Presidente della Repubblica. A nome dell'Amministrazione Comunale e di tutta la nostra comunità, desidero esprimere le più sentite condoglianze al Presidente della Repubblica e alla sua famiglia. Precisiamo che la cerimonia di inaugurazione del Teatro Cavour è stata rimandata a data da destinarsi e da concordare, in segno di rispetto per il lutto che ha colpito il Presidente della Repubblica e la sua famiglia. Auspichiamo che tale rispetto sia condiviso da tutti, compreso chi talvolta esprime opinioni polemiche e fini a stesse anche in queste circostanze".

La visita avrebbe seguito la partecipazione in veste privata di Mattarella al Festival di Sanremo nel febbraio 2023, un evento che ha segnato la prima volta in assoluto che un Presidente della Repubblica ha preso parte alla celebre manifestazione musicale.

Sarebbe stato il secondo Capo di Stato a recarsi ufficialmente a Sanremo dopo Luigi Einaudi, che vi si recò nel '48.