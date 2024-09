Scuole, canale scolmatore e raccolta dei rifiuti a Camporosso: le priorità dell'Amministrazione Gibelli (Foto e video)

"Abbiamo ripreso e dato continuità al lavoro già svolto nelle passate amministrazioni. Lo stiamo facendo con impegno" - dichiara il sindaco di Camporosso Davide Gibelli facendo un bilancio del lavoro svolto dall'Amministrazione comunale a tre mesi dalla riconferma.

Gibelli, che si era presentato per il terzo mandato, nelle scorse elezioni comunali è, infatti, riuscito a battere con 2.159 voti, il 70,26%, l'avversario Maurizio Morabito che, invece, aveva ottenuto 914 voti, il 29,74%. Alla conclusione delle amministrative, Gibelli, insieme alla sua squadra “Sempre più Camporosso”, si è subito messo al lavoro per continuare i progetti iniziati nel mandato precedente. "Abbiamo investito nella cultura. L'estate è stata ricca di manifestazioni di vario genere che hanno allietato la nostra popolazione e i turisti presenti in zona" - sottolinea il primo cittadino - "Molto impegno è stato svolto proprio su questo tema ma nello stesso tempo stiamo continuando a lavorare su tutte le opere pubbliche, tre in particolare, che sicuramente incideranno molto sul nostro territorio: l'asilo nido a Camporosso Mare, la scuola primaria e dell'infanzia a Camporosso Capo e la realizzazione di uno scolmatore in via Turistica".

Diverse le priorità della riconfermata Amministrazione Gibelli. "L'asilo nido a Camporosso mare è in via di ultimazione" - dice Gibelli - "E' una struttura molto attesa da tutte le famiglie ma anche al nostro comprensorio intemelio. Stiamo lavorando, in questi giorni, nell'ultimazione del bando che consentirà la concessione del servizio a un privato che gestirà appunto l'asilo comunale che probabilmente sarà inaugurato a ottobre".

Uno dei punti fondamentali è, infatti, l'istruzione scolastica. "I lavori della scuola primaria e dell'infanzia di Camporosso Capo sono ripresi dal mese di maggio e stanno procedendo con celerità e regolarità" - afferma Gibelli - "Anche in questo caso c'è un'attesa molto forte da parte della popolazione scolastica. L'opera è sicuramente d'avanguardia e di qualità e garantirà un alto livello educativo e di istruzione".

L'amministrazione comunale punta anche sulla messa in sicurezza. "In questi giorni si concluderà la procedura d'appalto per la realizzazione di un canale scolmatore in via Turistica, un'opera assolutamente importante per la messa in sicurezza del territorio" - mette in risalto Gibelli - "Consentirà di risolvere una criticità molto forte di allagamento in caso di piogge intense che si ripercuote soprattutto nell'area di fondo valle di via Braie".

Infine, Gibelli e la sua squadra sono al lavoro per risolvere alcune criticità riscontrate nella raccolta differenziata. "C'è un altro aspetto su cui stiamo lavorando con assiduità e costanza: la gestione ambientale. In particolare, il discorso dello spazzamento ma soprattutto la raccolta dei rifiuti" - svela il sindaco Gibelli - "Abbiamo avviato da alcuni mesi delle modifiche che riguardano l'installazione di ecoisole nelle parti più densamente abitate del territorio ma dovremo dare compimento alla programmazione del sistema di raccolta dei rifiuti installando, nel giro di un anno, altre ecoisole nelle porzioni di territorio che richiedono questo tipo di sistema andando a completare il discorso del servizio 'porta a porta' per quelle parti del territorio che mantengono la tipologia di raccolta 'storica', effettuata dal 2008 dal comune di Camporosso. In alcune aree abbiamo riscontrato delle criticità che devono essere assolutamente risolte sia dal punto di vista igienico che dal punto di vista del decoro".