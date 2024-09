Premiazioni del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo 'Antonio Semeria' sabato prossimo

La cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria dedicata alle opere edite si aprirà sabato 14 settembre nel teatro dell’Opera del Casinò con l’assegnazione del Premio alla Carriera e dei due Gran Trofei. Verranno consegnati rispettivamente al prof Franco Cardini, a Maurizio De Giovanni per il romanzo “Pioggia per i bastardi di Pizzofalcone” (Mondadori) e a Federico Palmaroli per l’opera “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra” (Splendori e miserie di un anno italiano) (Rizzoli)

“La cerimonia di premiazione è un momento carico di entusiasmo e di aspettative. Per noi, per le nostre giurie significa il completamento di un iter che ha visto l’adesione di 520 partecipanti tra scrittori, saggisti e poeti, un risultato importante per l’undicesima edizione.” Afferma il Presidente e Amministratore Delegato Dott. Gian Carlo Ghinamo - “E’ un evento culturale che ben si armonizza con l’offerta dei Martedì Letterari completandola e coinvolgedo direttamente il nostro pubblico. Esprimo un particolare ringraziamento al Comitato d’onore, presieduto da S.E. il signor Prefetto della Provincia di Imperia, dott. Valerio Massimo Romeo, al prof. Stefano Zecchi, alla Giuria tecnica, ai giurati popolari e a tutti coloro che ci onorano con la loro partecipazione e collaborazione. Le nostre più vivide felicitazioni al prof. Franco Cardini, che festeggerà con noi la sua fulgida carriera letteraria, a Maurizio De Giovanni e Federico Palmaroli per il successo editoriale delle loro opere“.

La giuria tecnica del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria ha, inoltre, scelto la terna finalista che si presenteranno davanti alla Giuria popolare, deputata a decretare la classifica finale.

Terna finalista Narrativa Edita

Giuliano Giubilei per l’opera “Giovinezza” (Solferino)

Sebastiano Nata alias di Gaetano Carbone per l’opera “Memorie di un infedele” (Bompiani)

Alessandro Rivali per l’opera “Il mio nome nel vento” (Mondadori)

Menzione d’onore



Giuseppe Del Ninno per l’opera “La guerra addosso” (Daks)

Donatella Mascia per l’opera”Sadia storia di una donna” (Sebastiano Termanini Editore)

Menzione della Giuria

Adriano Morosetti per l’opera”Il breve mestiere di vivere” (Mursia)

Menzione Speciale della Giuria

Claudia Palombi per l’opera ”L'enigma della casa” (Giunti))

Sezione Narrativa internazionale i traduttori vede due premiati:

Mauro Francesco Minervino per la traduzione di “Verso il Mar Ionio.Un vittoriano al Sud” di George Gissing ( Exorma edizioni)

Nicola Verderame per la traduzione di “Il nostro amore è un vecchio romanzo” scritto da Ahmet Umit (Scritturapura casa editrice).

La cerimonia prevista per sabato 14 settembre ore 16.00 nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo verrà moderata dal giornalista, saggista e scrittore Mauro Mazza e sarà presieduta dal presidente del Premio prof. Stefano Zecchi. Partecipano Paola Monzardo,Carlo Sburlati, Marino Magliani , Matteo Moraglia, Marco Mauro e Marzia Taruffi.

Il premio è stato intitolato a Antonio Semeria, illustre personalità sanremasca, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011, che nominato Presidente del Casinò negli Anni 80, sostenne la nascita de “I Martedì Letterari, come prosecuzione de “I Lunedì letterari” di Luigi Pastonchi. Antonio Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la Casa da Gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e centro ludico.

Albo d’onore del Premio: Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Mauro Mazza, Gennaro Sangiuliano, Marco Buticchi, Andrea Vitali, Mara Fazio, Bruno Morchio, Mario Vattani, Saverio Simonelli,Enrico Vanzina, Mario Baudino, Elena Pontiggia, On.Riccardo Nencini, Maurizio Maggiani, Pupi Avati, Senatrice Elena Cattaneo, Carlo Miccichè, Claudio Paglieri, Mons. Giulio Dellavite, Carmine Abate, Giuseppe Lupo.

Premio “Semeria” alla carriera al prof. Giuseppe Conte, al prof. Francesco Sabatini, al prof. Aldo A. Mola, al prof.Vittorio Coletti.

Il Comitato d’onore del Premio è così composto: Presidente S.E. il signor Prefetto di Imperia, Dott. Valerio Massimo Romeo,il signor Questore dott. Andrea Lo Iacono, il Presidente del Tribunale di Imperia, Dott. Edoardo Bracco, il signor Sindaco di Sanremo avv. Alessandro Mager, l’Ammiraglio Sergio Liardo, il Magnifico Rettore prof. Federico Delfino, il ministro della Cultura il dott. Gennaro Sangiuliano, scrittore, saggista, il dott. Demetrio Brandi, direttore artistico del Luccautori, il senatore Avv. Gianni Berrino, l’Assessore alla Cultura, Avv. Enza Dedali, il Cda del Casinò di Sanremo composto dal Presidente e Amministratore Delegato dott. Gian Carlo Ghinamo, dal consigliere dott. Eugenio Nocita.

La giuria tecnica è così formata: Presidente Matteo Moraglia, storico. Presidente onorario il prof. Francesco de Nicola, docente di Letteratura Contemporanea all’Ateneo genovese. Membri: Prof.ssa Elisa Rosa Giangoia, docente, scrittrice, saggista, Paola Monzardo Semeria, la dott.sa Donatella Salucci, il dott. Armando Nanei,il dott. Giuseppe Felice Peritore, il giornalista Mauro Mazza, già Direttore del Tg1 scrittore e saggista, il prof. Aldo A. Mola, lo scrittore Mario Baudino, il giornalista Carlo Sburlati, già patron del Premio Acqui Storia, lo scrittore Marino Magliani, il dott. Marco Mauro, medico chirurgo, appassionato storico, l’avv. Prof. Tito Lucrezio Rizzo, Fabrizio De Ferrari, giornalista ed editore, Marzia Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa-Cultura della Casa da Gioco, Segretario Generale del Premio.