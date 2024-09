Dolceacqua: causa maltempo, annullato lo spettacolo di teatro e danza 'Attra-Versa-Menti obliqui'

A causa delle avverse condizioni meteo è ufficialmente annullata la prevista replica, questa sera Domenica 8 Settembre al Castello dei Doria di Dolceacqua, dello spettacolo di teatro e danza “Attra-Versa-Menti obliqui”. La data sarà comunque recuperata Sabato 14 settembre sempre alle ore 21.15 permettendo nuovamente di vedere esibirsi sul palco il neonato connubio artistico tra il gruppo teatrale di Liber Theatrum, le Black Widow e la Urban Theory School con il gruppo dei giovanissimi Peekaboo..

Per la regia di Diego Marangon e con le splendide coreografie di Jessica Demaria e Lorenzo Piantoni, vere anime creatrici dei famosissimi Urban Theory, fenomeno mediatico internazionale da svariati milioni di follower sui social, soprattutto su TikTok (dove i video e i clip dei maghi italiani del tutting sono stati visti più di 300 milioni di volte) la serata di ieri è stata un grande successo da “tutto esaurito” e ha sorpreso e soddisfatto tutti i presenti, felicissimi soprattutto di vedere dal vivo il fenomeno mediatico delle Black Widow, sempre più professionali e all’altezza delle attese.

Un evento straordinario, a siglare la nuova ed estemporanea collaborazione tra realtà artistiche e culturali sempre molto attive sul nostro territorio e non solo, per dare vita a uno spettacolo di teatro e danza, per un viaggio nelle contraddizioni e ingiustizie del mondo moderno e contemporaneo, dove ricchezza di pochissimi e povertà di tanti, troppi, sono sempre più evidenti e marcate. Dove fame da un lato e sprechi ingiustificati dall’altro non trovano mai fine. Dove guerra e pace si alternano e mescolano ogni giorno di più. Dove la ricerca della spiritualità, è forse l’unica ancora di salvezza e speranza per un mondo futuro migliore e più accogliente. Un messaggio quindi universale proposto in modo originale, intrigante, in parte inatteso e che ha stupito molti dei presenti.

In scena, ad alternarsi nei brani di danza, balletto e tutting con le voci poetiche di Liber Theatrum, più di trenta giovani e giovanissime ragazze e ragazzi pieni di energia e voglia di stupire.

Info e prenotazioni per la serata di Sabato 14 Settembre anche su Whatsapp: cell. 338 6273449 e Ufficio IAT 0184 206666 – liber.theatrum@gmail.com - www.libertheatrum.com

Crediti fotografici Tullio Bigordi.