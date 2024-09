Maltempo a Ventimiglia, albero si abbatte sulla strada: vigili del fuoco in azione (Foto)

Albero si abbatte sulla strada. E' successo in serata in via Toscanini a Ventimiglia.

Il maltempo che ha colpito il Ponente in queste ore ha causato diversi disagi come strade allagate, tombini otturati e alberi pericolanti. In serata, invece, si è sradicato un pino che è crollato totalmente sulla carreggiata della vecchia Aurelia, strada che conduce al confine con la Francia, invadendo entrambe le corsie di marcia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscala per liberare la via, temporaneamente chiusa nel tratto interessato dalla caduta dell'albero. Fortunatamente non si sono registrati feriti.