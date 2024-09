Visita dell'assessore Marco Scajola nel ponente ligure, tra le tappe Molini di Triora

L'assessore regionale all'Urbanistica e alla Formazione Marco Scajola sarà presente questa sera, venerdì 6 settembre, alle ore 21.30 al concerto, a cura della Banda musicale città di Diano Marina, 'Musica da oscar' in piazza Martiri della Libertà a Diano Marina.

Domenica 8 settembre alle ore 11, su invito del sindaco di Chiusavecchia Luca Vassallo parteciperà alla Santa Messa in onore della Madonna dell'Oliveto.

Alle ore 13 Scajola si sposterà a Molini di Triora per la tradizionale sagra della Lumaca, giunta alla sua 63esima edizione.

Nel pomeriggio, alle ore 16, l'assessore concluderà le sue visite sul territorio al crossodromo della Colla, Pieve di Teco, per il round 5 del Campionato italiano di enduro under 23 e Senior.