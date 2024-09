Continuano i controlli ortottici gratuiti dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti imperiese sui bambini dai 3 agli 11 anni

La campagna di salvaguardia della vista dedicata ai più giovani, iniziata esattamente un anno fa dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti ETS-APS della sezione territoriale di Imperia e patrocinata dall’Asl 1 imperiese, ha riscosso un buon successo e ottenuto buoni esiti.

Tutti gli appuntamenti mensili sono stati fruiti, ma a partire dall'ultima giornata di controlli svolta a luglio, grazie al protocollo d'intesa con i Club della IV circoscrizione del distretto Lions 108Ia3 Imperia Host, Imperia La Torre, Nava Alpi Marittime, Riva Santo Stefano Golfo delle Torri, Arma e Taggia, Bordighera Otto Luoghi, Sanremo Host, Sanremo Matutia e Sanremo Ufficiali d’Italia Alpi Marittime, è stato possibile raddoppiare i numeri degli esami e alternare tra Sanremo e Imperia la sede dei controlli soddisfacendo meglio in questo modo le tante richieste che continuano ad arrivare ai promotori.

Per questo mese i controlli verranno effettuati domani dall'ortottista Cecilia Scaramozzino nella sede distaccata UICI in Via Pallavicino 4 di Sanremo, mentre il prossimo appuntamento è fissato per il 5 ottobre nella sede UICI di Imperia in Via Schiva 56. Il primo sabato di novembre si tornerà a Sanremo e il primo sabato di dicembre ad Imperia e così di seguito alternando per ora le 2 sedi.

Cesare Longordo che coordina lo screening della vista riferisce che ci sono tante richieste, segno che c'è davvero bisogno di un simile servizio e ricorda che per prenotare un appuntamento gratuito si deve chiamare lo 0183292809 o il 3472754456, oppure inviare un'e-mail a uicim@uici.it.

Il Presidente UICI sezionale Fabrizio D’Alessandro ringrazia i Lions Club della provincia che hanno accettato di sostenere questa importante attività, ribadisce che "prevenire è meglio che curare" e rammenta che il controllo per ambliopia e strabismo è raccomandato in tutti i bambini, preferibilmente tra i 3 e i 4 anni sino agli 11 anni e questo screening ortottico ha l’obiettivo di individuare precocemente patologie in fase asintomatica quali ambliopia, strabismo e difetti refrattivi, allo scopo di garantire un corretto sviluppo del sistema visivo e permettere al bambino di cominciare o di continuare il percorso scolastico al meglio.