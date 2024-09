Siglato l’accordo per la selezione di sanremoJunior in Thailandia

Sulla scia del successo e della popolarità ormai acquisita in tutto il mondo da sanremoJunior - il concorso canoro internazionale per giovanissimi dai 6 ai 15 anni, patrocinato dal Comune di Sanremo - un altro tassello importante si viene ad aggiungere alle nazioni partecipanti. E’ stato infatti formalizzato l’accordo per la selezione in Thailandia, in occasione della 16° edizione di sanremoJunior, la cui Finale Mondiale si svolgerà al Teatro Ariston il mercoledì 26 marzo 2025. Anche in questa occasione i finalisti, provenienti da nazioni europee (Italia inclusa) ed extraeuropee, presenteranno il loro brano dal vivo, accompagnati dalla sanremoJunior Orchestra composta da 32 elementi.

L’accordo per la selezione thailandese è stato firmato con Mr. Thanapat Yartcharoen, titolare della Società Rongpleng di Bangkok, uno Studio vocale con una comunità di canto online molto conosciuta e seguita da oltre 100.000 followers.

“La Thailandia (Asia) si aggiunge all’Australia (Oceania), due tra le nazioni più lontane dal nostro Paese - Ha dichiarato il Cav. Uff. Paolo Alberti (Fondatore e Presidente di sanremoJunior, oltre che del GEF e di sanremoSenior) - per la scelta in loco del partecipante che la rappresenterà la loro Nazione al Festival Mondiale del 2025 a Sanremo. Questo - conclude Alberti - ci rende orgogliosi e fieri di portare ancora una volta il nome di Sanremo in ogni angolo del pianeta e ringrazio Mr. Thanapat Yartcharoen, per la collaborazione che, mi auguro, possa essere ulteriormente sviluppata nei prossimi anni.”