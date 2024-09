Tutto pronto a Dolceacqua, domani la 'Notte del Gusto sotto al Castello', tour tra gusti e sapori del territorio

Tutto pronto a Dolceacqua per ‘La Notte del Gusto sotto al Castello’ di domani (ore 19, quartiere Téra, Piazza G. Mauro), la rassegna gastronomica organizzata da Cia Agricoltori Italiani, in collaborazione con le associazioni La Spesa in Campagna, Turismo Verde e con il Comune di Dolceacqua.

Piatti gustosi proposti dagli Agriturismi (tra cui la Salsiccia di Ceriana, il Biscotto di Taggia al Moscatello, il Coniglio Nascosto, le Polpette di vacca Cabannina e molti altri), prodotti tipici del territorio presentati direttamente dalle Aziende agricole (una quindicina, con miele, olio extra vergine di oliva, olive in salamoia, aglio di Vessalico, tartufo nero di Seborga, Rossese di Dolceacqua, olio essenziale di lavanda e molto altro), musica di qualità con la Berben Band e i grandi brani della musica d'autore, da Fabrizio De André a Ivano Fossati, da Pino Daniele a Lucio Dalla.

“Sarà un vero e proprio tour - commenta la presidente di Cia Imperia, Mariangela Cattaneo - tra gusti e sapori del territorio. Grazie all’incontro fra le aziende che fanno parte di Turismo Verde e gli agriturismi di Spesa in Campagna, chi verrà a Dolceacqua avrà modo di scoprire o rincontrare eccellenze enogastronomiche che rappresentano uno dei fiori all’occhiello della Liguria di ponente”.