Bordighera, tenta di rubare una collana a una donna e scappa: carabinieri in azione (Foto)

Tenta di rubare una collana a una signora che stava camminando sul marciapiede, la fa cadere e scappa. E' successo in serata in via Pasteur a Bordighera, all'altezza con l'incrocio di via La Spezia.

Una coppia in moto e un ragazzo sono stati i primi a soccorrere la signora caduta a terra dopo essere stata probabilmente spintonata dal rapinatore che non essendo riuscito a fare il colpo, e presumibilmente spaventato dalle urla della signora, si è dato alla fuga. Transitando lungo la via hanno, infatti, visto la donna sdraiata per terra e così si sono fermati e hanno chiamato i carabinieri che sono giunti subito sul posto.

Un verso strozzato e poi un grido d'aiuto è quello che hanno sentito alcuni abitanti della zona, poco prima delle undici di sera in via Pasteur a Bordighera, che incuriositi si sono poi affacciati sui balconi per capire cosa fosse successo e così hanno visto i signori e un ragazzo prestare aiuto alla povera sventurata.