Sanremo, corse saltate e preoccupazioni per l'anno scolastico: ancora disagi nel servizio RT

Un'ennesima segnalazione di disagio arriva da Sanremo riguardo il servizio di trasporto pubblico gestito da RT, che continua a causare problemi ai cittadini. Una lettrice, Paola Ficarra, ha scritto per denunciare il ripetuto annullamento delle corse degli autobus, un problema che si è verificato sia oggi, 3 settembre, che lo scorso sabato 31 agosto.

In particolare, le corse delle 12:50 e delle 11:50 sono state cancellate, lasciando molti utenti senza alternative. "Mia figlia oggi è scesa a piedi da Verezzo fino a Sanremo," scrive Ficarra, evidenziando l'inadeguatezza del servizio. La preoccupazione si estende a persone più vulnerabili come anziani, madri con bambini piccoli e coloro che devono recarsi al lavoro, per i quali tali disagi rappresentano un ostacolo insormontabile.

Con l'inizio dell'anno scolastico fissato per il 16 settembre, la situazione diventa ancor più critica. "Se le premesse sono queste, non so davvero cosa pensare o sperare," continua la lettera, sottolineando come i disservizi del trasporto pubblico siano una preoccupazione crescente, specialmente con l'avvicinarsi delle scuole.

Sebbene ci siano segnali di movimento a livello regionale per affrontare il problema, i tempi sono estremamente stretti. La lettrice conclude definendo la situazione "insostenibile e vergognosa da tutti i punti di vista", riflettendo il malcontento diffuso tra i cittadini.