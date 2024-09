Cani non ammessi al cimitero di Sanremo, Umberto Bellini: "Bene le parole di Fellegara"

In risposta all'episodio avvenuto recentemente al cimitero monumentale della Foce, dove a un signore è stato impedito l'accesso a causa della presenza del suo cane, il consigliere comunale Umberto Bellini ha voluto esprimere il proprio parere riguardo all'intervento dell'assessore Fellegara.

“Ho letto e apprezzato l'intervento dell'assessore Fellegara in merito alla spiacevole vicenda che ha visto protagonista un anziano signore al quale, secondo il vigente regolamento, è stato impedito l'accesso al cimitero monumentale della Foce avendo al seguito il suo cane", afferma. "Attendo quindi che l'annunciata modifica del regolamento sull'accesso ai cimiteri venga presentata all'attenzione della commissione competente in materia, ricordando che durante la sindacatura Biancheri era stato approvato all'unanimità del consiglio comunale un ordine del giorno che prevede la possibilità di inumare il proprio animale nella tomba di famiglia, essendo questi un membro a tutti gli effetti. Ovviamente, cani al guinzaglio e conduttori muniti di regolare sacchetto per raccogliere le deiezioni e bottiglietta d'acqua, dotazioni delle quali il personale all'entrata dovrà controllare il possesso. Per quanto riguarda il pietoso stato nel quale versa il cimitero monumentale, il cimitero dei Sanremesi… transeat”.