Oggi grande festa a Carpasio per le celebrazioni del Santo Patrono Antonino: alle 10.30 la Messa

Tutto pronto a Carpasio per le celebrazioni del Santo Patrono Antonino. Stamattina alle 10.30, come ormai da secoli nella bellissima Parrocchia quattrocentesca dedicata in suo onore, verrà celebrata da Don Nuccio Garibaldi, in forma solenne, la Santa Messa.

Al termine dei Vespri è prevista la Processione per le vie del Paese di Carpasio, accompagnata dal Corpo Bandistico Santa Cecilia di Badalucco. Moltissimi i ‘Carpasini’ residenti all'Estero che in questa giornata fanno rientro per festeggiare insieme a parenti ed amici il Santo protettore.

In questo giorno fede, arte, cultura e l'antica arte culinaria che in questo giorno si può assaporare nelle famiglie riunite, si fondono in un tutt'uno facendo del 2 settembre una giornata davvero unica.