Sanremo: un successo la scuola estiva 'I Desgaribai' per bambini e ragazzi con disabilità, i rigraziamenti dell'associazione 'Sidera' (fotogallery)

‘Audentes fortuna iuvat’, scriveva Virgilio, letteralmente ‘il destino favorisce chi osa’. Quella della Scuola estiva ‘I Desgaribai’ è una storia che ha questo sapore. A dirlo sono Serena, Luana, Ada, Silvia, Katia, Eleonora, Alessia del Direttivo di Ad Sidera della scuola estiva ‘I Desgaribai’ di Sanremo.

“A marzo – spiegano -, alcuni genitori con figli speciali del Comune di Sanremo apprendono che per l’estate 2024 rischia di non esserci il servizio di Scuola estiva per i propri figli. Preoccupazione e rabbia le prime reazioni e poi via, si parte. Tre famiglie si mettono insieme, poi diventano sette e poi venti e poi più di quaranta. Bussano a tutte le porte possibili, qualcuna si apre, se non proprio con una soluzione, con un buon consiglio, un’indicazione utile, una mano sulla spalla, parole di incoraggiamento.

Decidono di essere protagonisti del loro destino, si costituiscono come associazione sportiva dilettantistica e scelgono ‘AD Sidera’ come nome, perchè la vita troppo spesso li relega a volare basso, ma i loro cuori desiderano le altezze, desiderano le stelle per i propri figli. Bambini e ragazzi problematici sì, ma tremendamente amati e da cui sono riamati in modi così nuovi e profondi e totalizzanti e belli, che chi non vive la disabilità non può neanche lontanamente immaginare.

Il Comune di Sanremo, nonostante siano mesi pre-elezioni davvero caotici, pubblica un bando in cui mette a disposizione per la Scuola un contributo importante. Cominciano i tavoli di lavoro con i Servizi Sociali, si trova la quadra: la scuola estiva si farà, con ‘AD Sidera’ e la Cooperativa Jobel. Si susseguono giorni concitati, tutto è nuovo, le mamme e le donne di AD Sidera lavorano alacremente, sostenute dai mariti, dagli amici, con negli occhi i volti dei propri figli: Emanuele, Fabio, Pietro, Lorenzo, Alessandro, Camilla…

E tutto misteriosamente va avanti nel migliore dei modi: gli ostacoli si superano, si trovano soluzioni, arrivano aiuti, si diventa ogni giorno più amici, si ride tanto, si tiene viva la speranza e le idee si moltiplicano, non si smette di sognare, ma con i piedi ben piantati in terra. Qualcuno l’ha scritto e la disabilità gliel’ha insegnato bene: ‘Siate realisti, domandate l’impossibile’!

Oggi è lunedì 2 settembre.

La Scuola Nobel, dove per tutto luglio e tutto agosto si è svolta la scuola estiva, riaprirà le porte, ma questa volta ai docenti. Non ci saranno i ‘Desgaribai’ ad animare il cortile e i locali con i loro schiamazzi, le loro risate e le loro immancabili crisi. Non ci saranno gli educatori impegnati a correr loro dietro, ad aiutarli, a giocare e a ridere insieme. Pino, con l’aiuto di Fabio e Chicco, non sarà lì a tenere pulita la scuola.

Le bellissime attività si sono oramai tutte concluse: lo Yoga con Tiziana, il Softball con Yariel, Eugenia e Letizia, Chiara e Zoe, il Kung Fu con Simona, la Musicoterapia con Selena, le percussioni con Enzo, il creativissimo laboratorio artistico con Eleonora e la baby dance con Michela e Giulia della Ginnastica Riviera dei Fiori. I bagni Stella (una coincidenza, questa del nome?), di Debora e Daniela, sentiranno un po’ di nostalgia di questi clienti allegri e rumorosi?!

Venerdì mattina i gentili autisti di Ligato non porteranno i ragazzi a San Romolo a giocare al fresco, o alla Pinacoteca Rambaldi di Coldirodi, dove il Bello, di cui tutti hanno immensamente bisogno, sta di casa! Nei prossimi giorni Spiderman non li verrà a trovare a scuola e i ragazzi non canteranno l’inno, che ogni mattina di questi due mesi hanno intonato in cerchio: ‘Sono un ragazzo fortunato perché m'hanno regalato un sogno…’. Non ci sarà tutto ciò, ma solo per poco, giusto il tempo di tirare un po’ il fiato.

Restano i ‘grazie’ dei genitori, l’entusiasmo dei 42 bambini e ragazzi che si sono avvicendati, i loro sorrisi, tantissimi momenti da ricordare, centinaia di foto da riguardare e la gioia di avercela fatta. Siamo certi che per AD Sidera questo sia solo l’inizio e che ‘il meglio deve ancora venire’. L’associazione ringrazia per il contributo e il sostegno il Comune di Sanremo, il Casinò di Sanremo, Unoenergy, Bottero Ski, Arimondo, la Coop Liguria, Tecnoben S.R.L., Gelateria Slurp, la Forneria Coldirodi di Bordo Valerio, Parrucchiere Tono su Tono, Edilmarra. Un ringraziamento particolare al Vescovo Mons. Antonio Suetta. Per la collaborazione: il CSI, la Sportiamo ASD, i volontari delle Acli San Martino-Coldirodi che gestiscono la Pinacoteca Rambaldi, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo e l’I.C. Sanremo Ponente.

Inoltre un grazie a Silva Verrando, Elena Maccario, a Roberta Laura e alla famiglia Zaccariello. I ‘Desgaribai’ torneranno presto, con nuove magnifiche avventure. #siamotuttidesgaribai”.