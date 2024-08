Lions Club Arma e Taggia e lo screening sul diabete, Progetto Salute e Sicurezza in Valle

Il Club Lions di Arma e Taggia prosegue la sua attività sul territorio per la Prevenzione del Diabete. Dopo la tappa a Triora di domenica scorsa invita la cittadinanza di Ceriana ed aree limitrofe per domenica 8 settembre.



“La prevenzione, anche verso il Diabete – si spiega nel comunicato -, è l’arma più efficace in nostro possesso ed i Club Lions sono da anni ampiamente impegnati per tale direttiva. La giornata di Triora ha visto coinvolte numerose persone che si sono sottoposte allo screening, dando forza morale ai soci Lions intervenuti, coadiuvati, come da sempre avviene, dalla Croce Verde di Arma di Taggia che ha messo a disposizione il mezzo dove i medici effettuano lo screening e dall’Associazione Ligure per la lotta al Diabete”.



Il ‘Progetto Salute e Sicurezza in Valle’ prosegue quindi con le seguenti date: a Ceriana domenica 8 settembre dalle 9.30 alle 12.30, la data di Baiardo del 18 agosto annullata causa allerta meteo non prevede per ora un recupero. Si invitano residenti e turisti presenti nel Comune di Ceriana e nelle zone limitrofe a visitare il Point per ricevere indicazioni sulla prevenzione ed effettuare lo screening”.