Sanremo: marciapiedi e strada di via Padre Semeria disastrata in molti punti, la mail di un lettore (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, Fabrizio Sartore, ci ha scritto inviandoci anche una serie di foto per rappresentare le proprie proteste sulla situazione di diversi tratti di marciapiede in via Padre Semeria:

“La principale arteria di accesso alla città, in passato zona residenziale, si presenta in pessime condizioni a causa delle radici dei pini marittimi, che crescono da anni incontrollate. I conducenti di moto e biciclette la percorrono rischiando quotidianamente la loro incolumità, mentre i pedoni sono costretti ad evitare le numerose e pericolose insidie presenti sui marciapiedi. Ci auguriamo che l’Amministrazione intervenga al più presto”.