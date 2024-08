Direttiva Bolkestein: cresce l'attesa anche nella nostra provincia per la bozza di Legge del Governo italiano

Attesa e preoccupazione anche tra i gestori degli stabilimenti balneari della nostra provincia, per la bozza del nuovo disegno di legge che prevede indennizzi per i concessionari uscenti ma più stabilimenti.

La situazione relativa alle concessioni balneari in Italia è al centro di un acceso dibattito, specialmente con l'emergere della nuova bozza di legge che potrebbe cambiare radicalmente il panorama per i gestori degli stabilimenti balneari. La proposta di legge, sebbene considerate necessaria per adeguarsi ai requisiti della direttiva Bolkestein, suscita preoccupazioni tra i concessionari attuali, preoccupati per il futuro delle loro attività.

In particolare, la bozza contempla una proroga delle concessioni attuali, che andrebbero da uno a cinque anni, permettendo così agli attuali gestori un periodo di transizione. Tuttavia, l'idea di dover successivamente partecipare a gare per l'assegnazione delle concessioni mette in allerta molti, poiché potrebbe introdurre elementi di concorrenza che non erano presenti fino ad ora, rischiando di far emergere nuove dinamiche di mercato.

In aggiunta, l'indennizzo previsto per i concessionari uscenti, che viene calcolato in base al valore aziendale, potrebbe non essere sufficiente a compensare i gestori per il rischio di perdita della loro attività. L’introduzione di una percentuale di spiagge libere (15% per regione) solleva ulteriori interrogativi circa la gestione del litorale e il bilanciamento tra privato e pubblico.

D’altro canto, il governo Meloni si trova a dover navigare tra le necessità degli imprenditori e le normative europee, senza trascurare le possibili sanzioni da parte della Commissione europea. La situazione è complessa e potrebbe portare a un deterioramento delle relazioni tra Italia e UE nel caso in cui la nuova legislazione non venga vista come conforme agli standard richiesti.

La questione è quindi di estrema rilevanza sia per gli operatori del settore sia per i bagnanti e gli utenti delle spiagge, con l'auspicio che si possa trovare un equilibrio che garantisca un settore balneare sano, competitivo e accessibile a tutti.