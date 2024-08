Sanremo: approvato il progetto per i nuovi impianti termici del Palafiori. Assessore Donzella: "Importante risparmio energetico per la struttura"

E' stato approvato dalla giunta comunale di Sanremo, con votazione unanime, un nuovo progetto esecutivo per il controllo e la gestione degli impianti termici del Palafiori. Un progetto che, con una spesa prevista di 170 mila euro , punta a garantire alla struttura, che non possiede un sistema di monitoraggio funzionante, un migliore consumo delle risorse energetiche, andando anche a garantire un minore consumo energetico e di conseguenza un risparmio per il Comune.

L'intervento, che sarà inserito nel bilancio della programmazione triennale 2024/2026 per l'annualità 2024, è eseguibili fin da subito per, come si legge nella delibera, "l’urgenza di procedere ai successivi adempimenti finalizzati all’esecuzione dell’intervento nei tempi necessari per assicurare il raggiungimento di milestone e target dettati dal finanziamento Piccole opere". Responsabile del procedimento sarà l’architetto Giulia Barone, Responsabile del Servizio Manutenzione Immobili, Progettazione e impianti sportivi, Settore Lavori Pubblici e manutenzioni, che ha curato in fase istruttoria il procedimento; presto dovrebbe uscire anche la gara d'appalto, con cui si deciderà la ditta incaricata dell'intervento.

"Abbiamo approvato il progetto esecutivo che si occuperà di automatizzare - spiega l'assessore Massimo Donzella - sotto il profilo energetico, in modo tale da avere dei risparmi, anche perché ad oggi molti interventi che vengono effettuati sono manuali, come l'illuminazione e il riscaldamento. Tutto sarà sottoposto a dei controlli tramite software automatici, che permetteranno operazioni di monitoraggio e verifica, anche per eventuali malfunzionamenti".

Una vera e propria forma di gestione energetica centralizzata, incaricata di accensione e spegnimento delle luci e del riscaldamento, con un sistema decisamente all'avanguardia.

Si tratta di un primo passo verso un monitoraggio votato all'efficienza, a cui si uniranno anche altri impianti analoghi, per poter intervenire anche per altre situazioni, come nel caso della perdita di gasolio che è avvenuta nei giorni scorsi nella struttura, con la preparazione di allarmi per garantire un intervento immediato a risolvere la problematica.