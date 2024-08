Ventimiglia, domani evento per grandi e piccini ""Decora la tua coppa - Una serata alla scoperta dei vetri del MAR"

Venerdì 30 agosto, ore 21,15: "Decora la tua coppa - Una serata alla scoperta dei vetri del MAR".

Il Museo Civico Archeologico “G.Rossi” vi invita all’ultimo appuntamento di “Ludo et Disco”, una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie in cui il MAR apre le sue porte per vivere insieme un’esperienza unica dove storia, racconti e giochi si intrecceranno nell’incantevole atmosfera del Forte dell’Annunziata.

Si andrà alla scoperta i vetri conservati all’interno delle sale espositive e si realizzerà una personale e artistica versione della famosa coppa con Ictiocentauro, simbolo del nostro Museo.

Attività a partire dai 4 anni, accompagnati da almeno un adulto.

Prenotazione consigliata.

Prezzo Speciale eventi: 3€/persona

Da domenica 1 settembre il Museo torna all'orario invernale:

da martedì a sabato: ore 9,00-12,30/ 15,00-17.00, prima e terza domenica del mese: ore 10,00-13,00. Chiusura settimanale: lunedì