Ventimiglia in lutto per la morte dell'ex sindaco Albino Ballestra (Foto)

Ventimiglia è in lutto per la morte, all'età di 95 anni, dell'ex sindaco Albino Ballestra.

Noto in città per il suo lavoro, era un imprenditore, e, soprattutto, per essere stato un personaggio di spicco della scena politica, sociale e sanitaria della città di confine oltre che per aver ricoperto più volte il ruolo di primo cittadino. Nella sua lunga carriera era riuscito a costruire importanti rapporti di cooperazione transfrontaliera. Antesignano della collaborazione tra comunità di frontiera e d’Europa, insignito delle onorificenze del Cavaliere del Lavoro e Chavalier de l’ordre National de Merite, nel 2017, ricevette il San Segundin d’Argentu.

La triste notizia ha gettato, perciò, nello sconforto l'intera comunità che si stringe attorno alla famiglia di Albino. Molti i messaggi di cordoglio, come quello del consigliere regionale Enrico Ioculano che lo aveva conosciuto: "Con dolore apprendo della scomparsa di Albino Ballestra, già sindaco e San Segundin d’Argentu di Ventimiglia. La sua perdita lascia un segno in tutta la nostra comunità ma più profondo è stato il segno della sua vita e del suo amore per la nostra città. Albino Ballestra è stato un pilastro di Ventimiglia, una persona di grande valore e umanità. Durante il mio mandato come sindaco di Ventimiglia, ho avuto l’onore di consegnargli il prestigioso riconoscimento di San Segundin d’Argentu, un titolo che ha solo suggellato il suo lungo percorso di impegno con la nostra città, che gli ha fatto guadagnare il rispetto e l'affetto di tutti noi. Alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli sono stati vicini, rivolgo le mie più sentite condoglianze".

Anche il sindaco Flavio Di Muro e tutta l’Amministrazione comunale esprimono il più profondo cordoglio per la dipartita di Albino Ballestra: "Fu più volte sindaco di Ventimiglia fino al 1992. Alla famiglia le più sentite condoglianze".