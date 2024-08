Ventimiglia, il funerale dell'ex sindaco Albino Ballestra sarà a Torri

Il funerale di Albino Ballestra sarà domani, sabato 31 agosto, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di N. S. Addolorata a Torri, frazione di Ventimiglia, dove verrà celebrata la santa messa in suffragio.

L'ex sindaco di Ventimiglia, scomparso all'età di 95 anni, lascia la figlia Brunella, la nipote Cinzia, i pronipoti Alessandro e Aida, i parenti, gli amici e tutti coloro che l'hanno conosciuto. Era noto in città per il suo lavoro, era un imprenditore, e, soprattutto, per essere stato un personaggio di spicco della scena politica, sociale e sanitaria della città di confine oltre che per aver ricoperto più volte il ruolo di primo cittadino.

Nella sua lunga carriera era riuscito a costruire importanti rapporti di cooperazione transfrontaliera. Antesignano della collaborazione tra comunità di frontiera e d’Europa, insignito delle onorificenze del Cavaliere del Lavoro e Chavalier de l’ordre National de Merite, nel 2017, ricevette il San Segundin d’Argentu. La famiglia, che ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno al cordoglio, chiede che al posto dei fiori vengano fatte opere di bene.