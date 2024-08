Ventimiglia: scomparsa dell'ex Sindaco Albino Ballestra, il cordoglio della politica locale

La scomparsa di Albino Ballestra ha visto il cordoglio della politica ventimigliese:

Il Circolo del Pd commenta così: "Giovanissimo partigiano, imprenditore, sindaco pioniere della cooperazione transfrontaliera, Cavaliere del Lavoro, San Segundin. Con Albino Ballestra se ne va un pezzo importante della storia politica, sociale e imprenditoriale della nostra città: a tutta la famiglia, le nostre più sentite condoglianze".

L'ex Sindaco Enrico Ioculano: "Con dolore apprendo della scomparsa di Albino Ballestra, già sindaco e San Segundin d’Argentu di Ventimiglia. La sua perdita lascia un segno in tutta la nostra comunità, ma più profondo è stato il segno della sua vita e del suo amore per la nostra città. Albino Ballestra è stato un pilastro di Ventimiglia, una persona di grande valore e umanità. Durante il mio mandato come sindaco di Ventimiglia, ho avuto l’onore di consegnargli il prestigioso riconoscimento di San Segundin d’Argentu, un titolo che ha solo suggellato il suo lungo percorso di impegno con la nostra città, che gli ha fatto guadagnare il rispetto e l'affetto di tutti noi. Alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che gli sono stati vicini, rivolgo le mie più sentite condoglianze".

Lorenzo Trucchi: "Partecipo con profondo dolore la scomparsa di Albino Ballestra. Giovanissimo e' stato eletto Sindaco , giovanissimo, per la prima volta nel 1963. Ventimiglia aveva dato vita, fra le prime citta' in Italia a una amministrazione di centro sinistra (Dc, Psi, Psdi). Nei decenni successivi i Albino ha ricoperto con equilibrio e competenza incarichi di direzione della vita politica politica e amministrativa: Sindaco, Vice Sindaco nelle Amministrazioni Lorenzi, Presidente della Unità Sanitaria Locale. In Consiglio Comunale, nel Comitato Antifascista per la difesa della democrazia di cui era Presidente, nel Comitato di gestione dell'Usl, ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro e le sue non comuni i doti messe sempre al servizio della città e delle persone. Un privilegio averlo conosciuto e avere avuto l'opportunità di essergli stato amico. Ciao Albino".