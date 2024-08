Sanremo: svolta vietata in via della Repubblica, residenti di San Martino chiedono indicazioni più precise

Molti residenti del quartiere di San Martino e di via della Repubblica in particolare hanno evidenziato una problematica che, soprattutto nel periodo estivo con la presenza di molti turisti, si ripete creando disagi e pericoli per chi transita sulla strada che unisce l’Aurelia Bis con la zona a mare.

Spesso, infatti, via della Repubblica vede molti mezzi entrare in contromano, rischiando incidenti frontali come quello di alcuni giorni fa quando un camper è riuscito ad arrivare fino alla semicurva del Carrefour. Fortunatamente non ha incrociato uno scooter ma solo auto che sopraggiungevano lentamente.

Si tratta di un errore che è indotto al 99% dei casi dai navigatori che indicano la svolta imminente a sinistra provenendo dal centro città per via Lamarmora che, essendo stretta e nascosta rispetto a via della Repubblica, spesso viene ignorata da chi non conosce la zona. In più il divieto è poco visibile in quella posizione dalle auto quando c'è traffico e coda e chi guida è distratto dal navigatore. Scatta in questo modo la pericolosa infrazione.

Secondo i residenti della zona si potrebbe organizzare meglio la segnaletica rendendola più visibile in qualche modo, magari rendendola luminosa. Un provvedimento che sarebbe da prendere sia per il divieto in via della Repubblica che per la direzione corretta di via Lamarmora, essendo comunque una svolta molto importante per chi deve uscire dalla città.