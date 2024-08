Acqua non potabile in località Rodi Verezzo. Con una apposita ordinanza firmata dal Sindaco Alessandro Mager, il comune di Sanremo ha dichiarato non bevibile (se non dopo la bollitura) l’acqua che proviene dall’acquedotto Fiorenza.

Sono state le analisi dell’Asl 1 a confermare la non potabilità dell’acqua e, quindi, il prezioso liquido della frazione matuziana sarà nuovamente consumabile solo quando le prossime analisi risulteranno conformi.