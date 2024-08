Bussana: motociclista perde il controllo del mezzo per scontro con un'auto. Trasportato in Ps (Foto)

Un uomo di 48 anni è stato trasportato in ospedale dopo essere caduto dalla sua moto a Bussana, in Via del Mare.

A quanto si è appreso, il motociclista è caduto a seguito di uno scontro con un'automobile lungo la strada, che lo ha sbalzato via dal mezzo. Il volo è stato particolarmente violento, tanto che i soccorsi giunti sul luogo (Croce rossa di Sanremo, Alfa 2 e Polizia locale) hanno ritenuto necessario il trasporto al Pronto soccorso locale.

Le forze intervenute sul posto sospettano per l'uomo un abuso di bevande alcoliche, per cui è stato stabilito un esame da eseguirsi a termine delle operazioni di soccorso.