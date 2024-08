Ventimiglia, lavori di adeguamento sismico: sopralluogo alle 'Biancheri' (Foto e video)

Proseguono i lavori di adeguamento sismico delle scuole medie 'Biancheri' a Ventimiglia che, secondo il cronoprogramma, riapriranno a settembre. Lo annuncia il sindaco Flavio Di Muro che oggi ha fatto un sopralluogo insieme al vicesindaco Marco Agosta, all'assessore Adriano Catalano e al consigliere comunale Rosa Papalia.

"Abbiamo voluto fare un sopralluogo in presenza per renderci conto dello stato dei lavori" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Devo ringraziare gli uffici, l'impresa che sta lavorando in pieno agosto e anche nel fine settimana per fare in fretta questi lavori. Stiamo coordinando i lavori nel miglior modo possibile insieme al corpo docenti e alla direzione scolastica per creare meno disagi possibili ai ragazzi e alle famiglie".

"Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 2.840.000 euro, finanziato in parte con i fondi Pnrr, per una cifra di 1.786.000 euro, e cofinanziato dal comune di Ventimiglia grazie al prestito flessibile siglato lo scorso anno con la Cassa Depositi e Prestiti, per una somma di 1.054.000 euro, che riconsegnerà entro un anno ai nostri ragazzi un istituto sicuro e moderno" - fa sapere il primo cittadino - "E' un finanziamento che si attende da anni in città. Stiamo parlando di un edificio molto frequentato, sono circa un centinaio i ragazzi che hanno il diritto di entrare in una scuola sicura dal punto di vista sismico. A settembre si riapre senza disagi. Tutti i ragazzi potranno tornare nelle loro aule. Nel corso dell'anno vi saranno, però, degli spostamenti che serviranno per concludere il cantiere entro settembre 2025".