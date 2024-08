"Sfalci d'erba raccolti dopo giorni, l'operato della ditta è superficiale": la lamentela di un ventimigliese

"L'operato della ditta Teknoservice è molto superficiale e inadempiente" - lamenta un lettore e cittadino di Ventimiglia, A. C., insoddisfatto del lavoro svolto giornalmente dalla ditta Teknoservice in città per quanto riguarda l'igiene urbana e ambientale.

"Nella fattispecie, i suoi servizi vengono fatti a metà o 'alla carlona'" - sottolinea il ventimigliese - "Un esempio lampante sono gli sfalci che vengono fatti in città. L'intervento viene realizzato ma poi l'erba sfalciata viene raccolta nei giorni successivi e non subito. E' successo una settimana fa con gli sfalci effettuati alle Gianchette, a Roverino, in particolare in via Caduti al Lavoro, o a Ventimiglia Alta, in via Trossarelli".

"L'operato è, perciò, superficiale e i lavori vengono fatti male nonostante gli indirizzi politici siano ben precisi" - fa sapere il cittadino che punta il dito contro la ditta competente - "Si è visto che l'impegno e la buona volontà della politica c'è ma purtroppo la ditta continua a essere inadempiente, probabilmente per carenze strutturali o di personale".