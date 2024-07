Ventimiglia, D’Andrea: "Roverino abbandonata e trascurata da tempo"

"Mi unisco anch’io al grido di allarme dei miei concittadini residenti a Roverino e, di alcuni consiglieri di minoranza, in relazione a quanto già esposto nei giorni precedenti. Come le altre frazioni, anche questa risulta abbandonata e trascurata da tempo, soprattutto per quanto riguarda lo sfalcio e il decoro di marciapiedi e strade" - segnala Cristina D’Andrea, consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia e capogruppo di Sismondini Sindaco.

"Trovo assurdo che questa amministrazione, non si attivi per garantire almeno un minimo livello di pulizia recidendo i polloni ai piedi degli alberi, che creano degrado ed intralciano la circolazione, costituendo un pericolo per pedoni e auto" - sottolinea D’Andrea