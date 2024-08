Sanremo: situazione di incuria in zona Madonna della Costa, la segnalazione con foto di una residente

"Buongiorno,

mi chiamo MCM e da oltre 30 anni sono la proprietaria di una seconda casa in Sanremo, ubicata in zona Madonna della Costa, a monte dei Giardini Regina Elena. Sono profondamente costernata nel constatare il graduale, ma costante e temo inesorabile, peggioramento delle opere di manutenzione delle proprietà comunali.

Proprio di fianco al muro di recinzione della mia proprietà esiste un'area pubblica qualificata come 'area verde' di proprietà del Comune che, ad oggi, tutto può essere meno ciò che è stata definita dal COMUNE stesso. Il suo interno è diventato un parcheggio abusivo e selvaggio che ciclicamente viene utilizzato anche come deposito per autovetture abbandonate, probabilmente perché non più funzionanti. A nulla servono le segnalazioni che faccio periodicamente alla polizia municipale, la situazione di incuria persiste come se tutto fosse perfettamente normale. Anche la vegetazione all'interno della suddetta ‘area verde’ cresce in modo incontrollato e nessuno provvede alla manutenzione della medesima. Allo stesso modo la pulizia è del tutto assente: all'interno dell'area c'è veramente di tutto, dalle banali cartacce a bottiglie di plastica e a pneumatici fuori uso, ma anche tutto ciò rientra nella normalità per il Comune di Sanremo!

Il persistente stato di abbandono ha favorito l'accumulo di detriti e rifiuti di ogni genere e tipo ostruendo totalmente la canalina pubblica di scolo delle acque bianche che corre a fianco della mia proprietà e a nulla sono valse le comunicazioni che ho periodicamente fatto negli ultimi 3 anni all'URP e all'ufficio Viabilità, nella persona del dirigente competente, per il ripristino della medesima. Peraltro i detriti adiacenti il muro di recinzione trattengono l'acqua piovana che ha gradualmente infiltrato e danneggiato il muro stesso.

Da febbraio 2024 sono cominciate opere di risistemazione dei giardini di via Senatore Ernesto Marsaglia, peccato che non si vede nessuno a lavorare...

Anche sul belvedere, vanto della città di Sanremo, sono in corso dei lavori, ma anche lì non c'è mai nessuno che lavora... tant'è che allo stato attuale non è accessibile. Chissà cosa hanno intenzione di fare o di NON fare...

Vengo ora ai giardini ‘Regina Elena’ che sono meta agognata e sudata di tanti turisti, per lo più stranieri, che salgono attraverso la città vecchia per recarsi al Santuario della Madonna della Costa. Possiamo ancora chiamarli giardini? Un tappeto enorme di foglie secche con qualche pezzo di carta qua e là e un po' di vetri di bottiglie rotte che qualche cittadino senza il minimo senso civico ha pensato di abbandonare ovunque. Gli operatori ecologici dove sono? Non c'è nessuno che passa a pulire, insomma un vero degrado generale, che vergogna.. Il Comune di Sanremo ha realizzato nei suddetti giardini un canale di scolo per le acque bianche con una griglia che è perennemente e totalmente coperta, anche qui, da detriti di ogni genere e tipo tant'è che, quando le precipitazioni sono copiose, come spesso ultimamente accade, l'acqua si riversa fuori e diventa un fiume che inonda i giardini. Sono a reiterare pubblicamente ed a denunciare la totale assenza di manutenzione.



Credo che non solo il centro cittadino, ma anche questa zona (così pure come altre che in questa mia non menziono) dovrebbe essere meritevole di cura ed attenzione da parte della civica amministrazione che è invece latitante ai propri doveri e pare dimentichi che le tasse le paghiamo anche noi ed anche salate. E' una vergogna!!!!! Fate qualcosa per migliorare la città dei fiori, del festival e del bel clima. Grazie

Cordiali saluti, MCM".