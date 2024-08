Concerto al Palazzetto dello Sport di Cuneo: arrivano i Pink Floyd Legend, un tributo memorabile!

Cuneo si sta preparando per accogliere un evento musicale di grande rilievo: il concerto dei Pink Floyd Legend. Inseriamo questo evento nel panorama degli appuntamenti musicali e culturale della città di Cuneo segnando sul calendario la data del 14 settembre 2024 quando il Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta si riempirà di note e luci per ospitare questa rinomata band tributo internazionale accompagnata dal coro dei Polifonici del Marchesato di Saluzzo.



I Pink Floyd Legend, che negli ultimi tour hanno raccolto più di 150.000 spettatori, sono conosciuti per la loro abilità nel ricreare in maniera impeccabile, sia dal punto di vista musicale che scenografico, le leggendarie esibizioni dei Pink Floyd. Lo spettacolo “Atom Heart Mother” promette di offrire un'esperienza straordinaria per tutti gli appassionati di musica, con effetti visivi sbalorditivi e una qualità sonora impeccabile.



Questo straordinario evento è reso possibile grazie all'impegno di realtà locali come Euphoria Sound Events, LILT e OndeSonore, associazioni composte da volontari che, con encomiabile passione e dedizione, portano avanti l'organizzazione di proposte culturali e musicali di rilievo. Il loro lavoro non solo contribuisce ad arricchire il tessuto culturale e di intrattenimento di Cuneo, ma si distingue per il suo scopo benefico , in questo caso il ricavato sarà devoluto a favore della LILT Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori



Prenota i biglietti qui ( https://www.ticketone.it/event/pink-floyd-legend-atom-heart-mother-palasport-di-san-rocco-castagnaretta-18470570/ ) e non lasciarti scappare l'opportunità di vivere una serata all'insegna della grande musica a Cuneo nello splendido scenario del Palazzetto dello Sport.