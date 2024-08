Carpasio: il 2 settembre grande festa per il Santo Patrono, Antonino Martire (Sant'Antunin)

Anche quest'anno come da tempo immemore il prossimo 2 settembre alle 10.30 sarà festa grande a Carpasio per il suo Santo Patrono, Antonino Martire (Sant'Antunin).

La Messa Solenne verrà celebrata nella Parrocchia di Carpasio alle 10.30 da don Nuccio Garibaldi a seguire i Vespri e la Processione per le vie dell'antico Paese.

La Festa di Sant'Antunin richiama anche da lontano i Carpasini che per quella giornata da molte parti d'Italia e dall'estero fanno ritorno per rivivere la storia dell'amatissimo borgo e per riabbracciare parenti ed amici.

La Processione verrà accompagnata dalla Banda Santa Cecilia di Badalucco e dalle Autorità Civili e Militari.