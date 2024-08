Sanremo: più di un'ora aspettando l'autobus per il centro, una cittadina sensibilizza la nuova Giunta comunale

"Gentile Direttore,

la pregherei di segnalare a chi nella nuova Giunta Comunale si occupi - come spero - di qualità della vita per residenti e turisti, quanto segue.



Tornare in centro dalla zona Tre Ponti-La Brezza è un’impresa complicata se si vuole, visto il caldo, prendere un mezzo pubblico, invece che andare a piedi. Da un’ora infatti stiamo aspettando l’autobus sotto il sole e ancora non è passato...!!



Mi auguro che qualcuno pensi a potenziare i mezzi pubblici da e verso questa zona, anche per evitare l’eccessivo flusso di macchine e moto che inquina l’aria e favorisce solo i guadagni di chi gestisce i parcheggi. Mi chiedo inoltre perchè nessuno pensi a mettere una Navetta gratuita dal centro alle spiagge periferiche, cosa che, non solo è presente in belle località marine francesi, ad es. Biarritz, ma anche sulla costa toscana. O invece a Sanremo si preferisce mantenere il più possibile l’inquinamento dato dal traffico automobilistico, senza avere alcuna attenzione per l’ ecologia e il confort di chi non vuole usare l’auto anche in vacanza?



Grazie per l’ attenzione e saluti.

Giuseppina Berio".