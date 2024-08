Vallecrosia, un week end dedicato alla cultura e all’intrattenimento: teatro itinerante e cinema all’aperto

A Vallecrosia il prossimo fine settimana sarà dedicato agli eventi culturali: sabato e domenica si terrà la rassegna ‘Cinema sotto le Stelle’ presso la Casa Valdese, domenica nella splendida cornice di Vallecrosia Alta si terrà lo spettacolo teatrale itinerante ‘Pescatori di sogni di-versi’.



L’associazione film studio, con il patrocinio del Comune di Vallecrosia ha organizzato due serate di cinema all’aperto, sabato 31 alle 21.30 verrà proiettato il film ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’ di Martin Mc Donagh, domenica 1 settembre la pellicola ‘Non è un paese per vecchi’ di Ethan e Joel Coen.



Domenica 1 settembre dalle ore 18.00 a Vallecrosia Alta si terrà lo spettacolo itinerante ‘Pescatori di sogni di-versi’, un emozionante viaggio teatrale tra Poesia e Fotografia attraverso le pure e profonde acque dell'Animo Umano, liberamente tratto dal libro di Poesia e fotografia 'la Poesia dell'Istante' di Chiara Torredoro e Fabio Acquista - Antea Edizioni. La partenza sarà alle ore18:00 in Piazza del Popolo - Vallecrosia Alta. La prenotazione obbligatoria, può essere effettuata tramite messaggio whatsapp al numero: 347 5446651 o tramite mail: villa.silviannamaria@gmail.com.



“Un week end dedicato alla cultura, in particolare alle arti visive" – afferma l’assessore alla cultura Marilena Piardi, che prosegue: ”Il nostro impegno è quello di presentare un’offerta di eventi culturali costante durante l’anno, variegata e che coinvolga varie zone della città. La cultura è fondamentale per la crescita della nostra comunità ed è importante che, soprattutto i giovani, siano coinvolti e possano apprezzarne le diverse forme. Un ringraziamento all’associazione film studio per aver organizzato le due serate di cinema all’aperto”.